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velcom анонсировал звонки через Wi-Fi

18.04.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
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Мобильный оператор velcom во время выставки «ТИБО-2017» представил технологию VoWiFi (Wi-Fi Calling), которая позволит совершать голосовые звонки внутри мобильной сети через Wi-Fi-сеть.


Фото: TUT.BY

Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет пользоваться голосовой связью с сохранением мобильного номера абонента через любую доступную Wi-Fi-сеть. Порядок действий при таком звонке ничем не отличается от механизма обычного вызова: абонент выбирает любой номер из записной книги, а смартфон автоматически осуществляет соединение, но через Wi-Fi.

Специальное приложение для этого не требуется — достаточно один раз активировать функцию на телефоне и звонить привычным способом. Как и в случае с интернетом, при наличии свободных хот-спотов смартфон будет в первую очередь использовать возможности Wi-Fi.

После коммерческого запуска через Wi-Fi можно будет звонить как внутри сети velcom, так и на номера других мобильных операторов и стационарные телефоны. В отличие от существующих ОТТ-сервисов, Wi-Fi Calling осуществляет вызов с использованием сети мобильного оператора.

Точка доступа Wi-Fi в определенной мере выполняет функцию базовой станции оператора. Оператор уверяет, что Wi-Fi-вызов будет стоить абоненту столько же, сколько и обычный в соответствии с его тарифным планом.

Оператор не называет конкретных сроков, однако отмечает, что технология может «вскоре стать доступной в сети velcom».

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Оператор не называет конкретных сроков, однако отмечает, что технология может "вскоре стать доступной в сети velcom".

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