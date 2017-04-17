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Новый указ Трампа: «Покупай американское, нанимай американцев»
18.04.2017 09:38 — Разное | Ежедневник
Он регулирует нормы государственных закупок по федеральным контрактам, а также выдачу рабочих виз H-1B
Как сообщает
Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнут подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании к госконтрактам в этих странах.
Указ также касается виз, которые выдаются иностранным работникам. Он требует «строгого соблюдения всех законов, регулирующих въезд в Соединенные Штаты рабочей силы из-за границы <...> и более высокого уровня занятости для рабочих в Соединенных Штатах».
Ведомства должны предложить изменения в порядок выдачи рабочих виз H-1B, чтобы их получали действительно самые квалифицированные и высокооплачиваемые кандидаты. Как отмечает агентство, компании заявляют, что используют визы H-1B для найма лучших и самых талантливых специалистов, однако на практике многие визы оказываются выданы специалистам низкой квалификации, претендующим на низкий уровень оплаты.
Представители Белого дома рассказали, что восемь из десяти специалистов, въехавших в США по этим визам, на практике получают меньше медианной зарплаты в их отраслях. Кроме того, правительство проводит лотерею, распределяя случайным образом 65 тыс. таких виз в год.
Обещание защитить американский рынок рабочей силы и американский рынок товаров было краеугольным камнем предвыборной программы Дональда Трампа.
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Он регулирует нормы государственных закупок по федеральным контрактам, а также выдачу рабочих виз H-1B
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