



Он регулирует нормы государственных закупок по федеральным контрактам, а также выдачу рабочих виз H-1B

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух чиновников Белого дома, чьи имена не афишируются, сегодня, 18 апреля, Дональдом Трампом будет подписан новый протекционистcкий указ «Покупай американское, нанимай американцев».

Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнут подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании к госконтрактам в этих странах.

Указ также касается виз, которые выдаются иностранным работникам. Он требует «строгого соблюдения всех законов, регулирующих въезд в Соединенные Штаты рабочей силы из-за границы <...> и более высокого уровня занятости для рабочих в Соединенных Штатах».

Ведомства должны предложить изменения в порядок выдачи рабочих виз H-1B, чтобы их получали действительно самые квалифицированные и высокооплачиваемые кандидаты. Как отмечает агентство, компании заявляют, что используют визы H-1B для найма лучших и самых талантливых специалистов, однако на практике многие визы оказываются выданы специалистам низкой квалификации, претендующим на низкий уровень оплаты.

Представители Белого дома рассказали, что восемь из десяти специалистов, въехавших в США по этим визам, на практике получают меньше медианной зарплаты в их отраслях. Кроме того, правительство проводит лотерею, распределяя случайным образом 65 тыс. таких виз в год.

Обещание защитить американский рынок рабочей силы и американский рынок товаров было краеугольным камнем предвыборной программы Дональда Трампа.