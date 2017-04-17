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Эксперты выбрали лучшие автомобильные интерьеры
Американское издание
На этот раз за право считаться лучшими боролся 31 автомобиль. Специалисты оценивали интерьеры моделей за эстетику, комфорт, безопасность, качество используемых материалов, информационно-развлекательные системы и общее удобство для водителей.
Эксперты отметили, что доминировавшие в прошлые года люксовые бренды Audi, BMW Mercedes-Benz, Cadillac и Infiniti оказались за пределами первой десятки — их место заняли модели других компаний. В числе марок, которым удалось повторить прошлогодний успех, оказались только фирмы Lexus, Honda и Mazda.
В рейтинг попали Alfa Romeo Giulia, Bentley Bentaiga, Buick LaCrosse, Honda CR-V, Lexus LC 500, Lincoln Continental, Maserati Levante, а также Mazda CX-9, MINI Countryman и Subaru Impreza.
Специалисты Ward’s Auto особенно выделили интерьер седана Alfa Romeo Giulia. Они отметили рулевое колесо, выполненное в стилистике болидов «Формулы-1», стильную приборную панель и центральную консоль, кожаные сиденья кремового цвета, а также металлические и деревянные декоративные элементы в салоне. Кроме того, эксперты выделили интерьер кроссовера Bentley Bentayga, который похвалили за его инновационный дизайн и высокую функциональность.
Победителями
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Издание Ward's Auto составило ежегодный рейтинг машин с самыми качественными салонами.
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