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Эксперты выбрали лучшие автомобильные интерьеры

18.04.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Американское издание Ward’s Auto опубликовало ежегодный рейтинг самых качественных автомобильных интерьеров. В этом году в список впервые вошло сразу семь брендов, модели которых прежде никогда не побеждали в конкурсе.

На этот раз за право считаться лучшими боролся 31 автомобиль. Специалисты оценивали интерьеры моделей за эстетику, комфорт, безопасность, качество используемых материалов, информационно-развлекательные системы и общее удобство для водителей.

Эксперты отметили, что доминировавшие в прошлые года люксовые бренды Audi, BMW Mercedes-Benz, Cadillac и Infiniti оказались за пределами первой десятки — их место заняли модели других компаний. В числе марок, которым удалось повторить прошлогодний успех, оказались только фирмы Lexus, Honda и Mazda.

В рейтинг попали Alfa Romeo Giulia, Bentley Bentaiga, Buick LaCrosse, Honda CR-V, Lexus LC 500, Lincoln Continental, Maserati Levante, а также Mazda CX-9, MINI Countryman и Subaru Impreza.





























Специалисты Ward’s Auto особенно выделили интерьер седана Alfa Romeo Giulia. Они отметили рулевое колесо, выполненное в стилистике болидов «Формулы-1», стильную приборную панель и центральную консоль, кожаные сиденья кремового цвета, а также металлические и деревянные декоративные элементы в салоне. Кроме того, эксперты выделили интерьер кроссовера Bentley Bentayga, который похвалили за его инновационный дизайн и высокую функциональность.

Победителями прошлогоднего конкурса стали Audi TTS, BMW 7-Series, Cadillac XT5, Lexus RX, Mercedes-Benz GLC, Volvo XC90, Chrysler Pacifica, Chevrolet Camaro, Honda Civic и Nissan Maxima.

 
 
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Издание Ward's Auto составило ежегодный рейтинг машин с самыми качественными салонами.

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