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В Кобрине бесправница на Hyundai вылетела на тротуар, снесла светофор и тяжело травмировала ребенка
В Кобрине девушка на Hyundai серьезно травмировала ребенка. Об этом
Авария произошла 17 апреля, около 20.05. По предварительной информации, 21-летняя местная жительница, управляя Hyundai Solaris, ехала по улице Ленина в направлении улицы Пушкина. При повороте направо на улицу Советскую она не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила светофор и дорожный знак, после чего совершила наезд на 15-летнюю девочку, буквально придавив ее к бетонной конструкции клумбы.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
В ходе проверки выяснилось, что водитель Hyundai не имела права управления транспортными средствами, а автомобиль принадлежит приехавшей из России подруге.
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Авария произошла 17 апреля, около 20.05.
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