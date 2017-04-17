В Кобрине девушка на Hyundai серьезно травмировала ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 17 апреля, около 20.05. По предварительной информации, 21-летняя местная жительница, управляя Hyundai Solaris, ехала по улице Ленина в направлении улицы Пушкина. При повороте направо на улицу Советскую она не справилась с управлением, выехала на тротуар, сбила светофор и дорожный знак, после чего совершила наезд на 15-летнюю девочку, буквально придавив ее к бетонной конструкции клумбы.





В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

В ходе проверки выяснилось, что водитель Hyundai не имела права управления транспортными средствами, а автомобиль принадлежит приехавшей из России подруге.