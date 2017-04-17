Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал кандидатуру посла Беларуси в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елены Купчиной на пост Генерального секретаря OБСE.

Об этом он заявил 17 апреля на встрече с дипломатом, сообщили в российском МИД .

Стороны также обсудили проблематику ОБСЕ.

Бывший замглавы МИД Беларуси Елена Купчина была назначена послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и послом в Хорватии по совместительству в декабре 2016 года.