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Россия поддержала кандидата Беларуси на пост главы ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал кандидатуру посла Беларуси в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елены Купчиной на пост Генерального секретаря OБСE.
Об этом он заявил 17 апреля на встрече с дипломатом, сообщили
Стороны также обсудили проблематику ОБСЕ.
Бывший замглавы МИД Беларуси Елена Купчина
В марте она
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал кандидатуру посла Беларуси в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елены Купчиной на пост...
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