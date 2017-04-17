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Россия поддержала кандидата Беларуси на пост главы ОБСЕ

18.04.2017 10:19 — Разное | БДГ  
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал кандидатуру посла Беларуси в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елены Купчиной на пост Генерального секретаря OБСE.

Об этом он заявил 17 апреля на встрече с дипломатом, сообщили в российском МИД.

Стороны также обсудили проблематику ОБСЕ.

Бывший замглавы МИД Беларуси Елена Купчина была назначена послом Беларуси в Австрии, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и послом в Хорватии по совместительству в декабре 2016 года.

В марте она была выдвинута Минском на пост Генерального секретаря ОБСЕ. Как рассказал пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, «это решение продиктовано искренним стремлением Беларуси внести вклад в укрепление ОБСЕ в интересах всех государств-участников».

 
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал кандидатуру посла Беларуси в Австрии и постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елены Купчиной на пост...

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