В Беларуси с трехдневным визитом находится парламентская делегация Китайской народной республики во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Накануне состоялись переговоры в белорусском парламенте и посещение белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". Нас сегодня, 18 апреля, запланирована встреча парламентской делегации КНР с руководством Беларуси.

Политический эксперт, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима рассказал радио Sputnik Беларусь о перспективах белорусско-китайского сотрудничества.

"К примеру, расположенная рядом с нами Литва располагает такими бонусами, как членство в Евросоюзе с общим рынком в 508 миллионов человек и выходом к мировым портам, это то, что китайцев всегда в большей степени интересует. Китай — это экспортер №1 в мире. Но если мы берем литовскую статистику на 2014 год, это 14 миллионов долларов инвестиций, то есть сумма абсолютно мизерная. У соседней Латвии на тот же период 3 или 4 миллиона долларов китайских инвестиций. Это говорит о том, что по сравнению с соседями у Беларуси очень высоко развиты все эти моменты китайского сотрудничества", — рассказал Кизима.

Эксперт напомнил о том, что нашей страной получены миллиарды долларов кредитов на модернизацию крупнейших белорусских предприятий, это и цементный завод, и очень активные проекты в энергетике, в модернизации железнодорожных путей и сообщений, строительстве обычных дорог.

Также важный для двух сторон проект — создание с нуля нового завода по сборке легковых автомобилей, первичное ожидание от которого составляет 60 тысяч машин. Пока завод строится, выпускаются десятки тысяч машин на других уже существующих совместных производствах в Беларуси. Кроме того, в настоящий момент развивается гигантский проект китайско-белорусского индустриального парка.

"Несмотря на все трудности, а после событий 2014-15 годов экономика региона находится в депрессии, все-таки этот парк потихоньку раскручивается. И намерение китайской стороны инвестировать было продемонстрировано в сентябре прошлого года, когда во время визита нашего президента в Пекин Беларуси было выделено 230 миллионов долларов помощи для создания полноценной инфраструктуры этого парка", — отметил Кизима.

По мнению эксперта, то, что китайская сторона выделяет средства на площадки, канализацию, подвод газа и водоснабжения, хорошие дороги к аэропорту и железнодорожным узлам от индустриального парка, говорит о том, что все это потом не будет простаивать.

"Я бы сказал, что в плане экономики сотрудничество очень серьезное. Единственная забота белорусской стороны — наше сальдо торговли с Китаем. К сожалению, в последние десятилетия Беларусь, в основном, имеет отрицательное сальдо внешней торговли. И с Китаем это сальдо очень велико. На 400-500 миллионов белорусского экспорта приходится 1,5-2 миллиарда китайского экспорта", — сказал Кизима.

По словам эксперта, такое большое отрицательное сальдо в торговле с Китаем не может не тревожить белорусскую сторону, которая хотела увеличивать белорусский экспорт. Но в сравнении с другими странами, у нас ситуация более стабильная.

"У многих стран-соседей экспорт составляет всего 0,1 от китайского импорта. То, что у нас экспорт составляет 20-30% от китайского импорта —это уже очень неплохо. Перспектива понятна, мы будем расширять наш экспорт за счет качественных продуктов питания, все больше предприятий этим интересуется, все больше разрешений выдается со стороны Коммунистической партии Китая", — рассказал эксперт.

По словам Сергея Кизимы, китайский рынок интересен белорусским производителям, однако всем понятны проблемы с раскручиванием брендов на китайском языке. Кроме того, белорусам необходимо учитывать, что китайцы — это высоко-технологическая нация, массово интересующаяся технологиями. И в этом плане нужно учиться продавать белорусскую продукцию, резюмировал эксперт.

Беседу с политическим экспертом Сергеем Кизимой о перспективах белорусско-китайского сотрудничества слушайте на радио Sputnik Беларусь.