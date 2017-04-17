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Пентагон оценит ядерный потенциал США
18.04.2017 10:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился приступить к мониторингу ядерных сил Америки, который
Примечательно, что США последний раз оценивали свои ядерные силы семь лет назад — еще во время первого президентского срока Обамы.
Зачем нужен анализ ядерных сил США
Анализ ядерных сил в Америке, по мнению Пентагона, позволит сделать ядерное сдерживание США современным, мощным, мобильным.
Американский лидер считает, что страна должна находиться в готовности и отвечать угрозам XXI века, а также защищать своих союзников.
Старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит считает, что тщательный анализ позволит избежать дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений.
Кто займется докладом
СМИ сообщают, что курировать анализ ядерных сил США будет первый заместитель министра обороны Роберт Уорк и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва.
На что обратят внимание
Пентагон также планирует пересмотреть и оценку внешних угроз для Америки. В числе государств, действия которых будут проанализированы и оценены, в первую очередь названы:
© Sputnik Илья Питалев
КНДР – Северная Корея – Пхеньян
А есть ли угроза
Эксперты называют последние действия Дональда Трампа "демонстрацией силы". По их мнению, американский президент попал внутри США под очень сильное давление.
© REUTERS Carlos Barria
"Он сейчас пытается переключить внимание с критики в свой адрес внутри страны и с внутренних провалов на внешнюю агрессивную риторику", — полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.
Такой же точки зрения придерживается и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"За 3 месяца Трампа полностью загнали в прокрустово ложе привычной американской внешней политики. От предвыборного Трампа почти ничего не осталось", — констатировал политик в своем аккаунте в "Твиттере".
Белорусский политолог Павел Потапейко также обратил внимание на тот факт, что после
"Выпуск "томагавков" по сирийской авиабазе, объявленный возмездием за якобы имевшее место применение войсками Башара Асада химического оружия (где пока сплошные вопросы и нестыковки), едва не поставил мир на грань полномасштабной мировой войны, так как ни Россия, ни Иран, ни Китай не были, ясное дело, в восторге от произошедшего", — заявил американист.
По его словам, эффект от силовых акций за рубежом для уровня популярности американских президентов всегда небольшой и краткосрочный. Но всегда проще сделать попытку сплотить нацию вокруг главнокомандующего, заявляя о внешних угрозах, чем всерьез заняться решением внутренних проблем.
Испытание бомбой
Кстати, Америка не ограничилась запуском "томагавков" по Сирии и отправкой к берегам Кореи трех авианосцев.
Американские ВВС недавно провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда, продемонстрировав способность воздушных сил доставлять оружие и тестировать функционирование неядерных компонентов оружия.
Бомба В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.
Так что о политике сдерживания и отказе от гонки вооружения в США речь пока не идет.
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На фоне угрозы начала третьей мировой войны американские военные активно демонстрируют силу в самых разных регионах.
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