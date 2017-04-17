МИНСК, 18 апр — Sputnik. Глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился приступить к мониторингу ядерных сил Америки, который президент США Дональд Трамп потребовал сделать еще в январе. Ведомство намерено представить отчет к концу года.

Примечательно, что США последний раз оценивали свои ядерные силы семь лет назад — еще во время первого президентского срока Обамы.

Зачем нужен анализ ядерных сил США

Анализ ядерных сил в Америке, по мнению Пентагона, позволит сделать ядерное сдерживание США современным, мощным, мобильным.

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Американский лидер считает, что страна должна находиться в готовности и отвечать угрозам XXI века, а также защищать своих союзников.

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Старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит считает, что тщательный анализ позволит избежать дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений.

Кто займется докладом

СМИ сообщают, что курировать анализ ядерных сил США будет первый заместитель министра обороны Роберт Уорк и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал ВВС Пол Селва.

На что обратят внимание

Пентагон также планирует пересмотреть и оценку внешних угроз для Америки. В числе государств, действия которых будут проанализированы и оценены, в первую очередь названы:

Россия,

Китай,

Северная Корея,

Иран.

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© Sputnik Илья Питалев КНДР – Северная Корея – Пхеньян

А есть ли угроза

Эксперты называют последние действия Дональда Трампа "демонстрацией силы". По их мнению, американский президент попал внутри США под очень сильное давление.



© REUTERS Carlos Barria Европа не верит, что с Трампом в мире становится безопаснее

"Он сейчас пытается переключить внимание с критики в свой адрес внутри страны и с внутренних провалов на внешнюю агрессивную риторику", — полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Такой же точки зрения придерживается и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"За 3 месяца Трампа полностью загнали в прокрустово ложе привычной американской внешней политики. От предвыборного Трампа почти ничего не осталось", — констатировал политик в своем аккаунте в "Твиттере".

Почему у Иванки и ее отца сердце разрывается от вида одних убитых сирийских детей, но совсем равнодушно к гибели других? Как по политзаказу. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 апреля 2017 г.

Белорусский политолог Павел Потапейко также обратил внимание на тот факт, что после американской атаки на сирийскую базу поддержка Трампа упала в среднем с 45% до 40%, а по ряду опросов так и вообще до 35%.

"Выпуск "томагавков" по сирийской авиабазе, объявленный возмездием за якобы имевшее место применение войсками Башара Асада химического оружия (где пока сплошные вопросы и нестыковки), едва не поставил мир на грань полномасштабной мировой войны, так как ни Россия, ни Иран, ни Китай не были, ясное дело, в восторге от произошедшего", — заявил американист.

По его словам, эффект от силовых акций за рубежом для уровня популярности американских президентов всегда небольшой и краткосрочный. Но всегда проще сделать попытку сплотить нацию вокруг главнокомандующего, заявляя о внешних угрозах, чем всерьез заняться решением внутренних проблем.

Испытание бомбой

Кстати, Америка не ограничилась запуском "томагавков" по Сирии и отправкой к берегам Кореи трех авианосцев.

Американские ВВС недавно провели испытание ядерной бомбы B61 без боевого заряда, продемонстрировав способность воздушных сил доставлять оружие и тестировать функционирование неядерных компонентов оружия.

Бомба В61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. B61-12 будет подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Так что о политике сдерживания и отказе от гонки вооружения в США речь пока не идет.