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В России отменили передачу о Лукашенко, который не хочет сдавать трон

18.04.2017 10:59 — Разное | БДГ  
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Российский телеканал ТВЦ неожиданно отменил намеченную на 18-19 апреля передачу «Удар властью. Александр Лукашенко».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко – один из самых богатых людей на просторах СНГ. Однажды он заявил, что «в Белоруссии не меньше демократии, чем в Великобритании», но на троне он сидит уже почти четверть века и «демократическим» путем его сдавать не хочет. Всю политическую карьеру он клялся в любви к России, но сколько правды в этих словах сегодня?» - говорилось в анонсе.

Программа планировалась с отметкой «16+» и должна была выйти по московскому времени в 23:05 18 апреля и в 16:05 19 апреля. Однако сейчас в это время уже намечена другая передача из цикла «Удар властью» — о «героях дефолта» 1998 года.

Напомним, что в 2010 годах в российских СМИ одна за другой последовали ленты «Крестный батька» и другие жесткие выступления: после показа фильма на НТВ сразу же выходит ругательный сюжет на «Russia Today» «Невыносимый Лука», далее следовала публикация «Лукоблудие» в «Известиях», статья в газете «Московский комсомолец» «Минская резня телепилой»…

Сейчас, после подписания нефтегазовых соглашений, российские власти, судя по всему, решили попридержать информационных коней.

 
 
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Российский телеканал ТВЦ неожиданно отменил намеченную на 18-19 апреля передачу «Удар властью. Александр Лукашенко».

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