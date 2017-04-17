Российский телеканал ТВЦ неожиданно отменил намеченную на 18-19 апреля передачу «Удар властью. Александр Лукашенко».

«Президент Беларуси Александр Лукашенко – один из самых богатых людей на просторах СНГ. Однажды он заявил, что «в Белоруссии не меньше демократии, чем в Великобритании», но на троне он сидит уже почти четверть века и «демократическим» путем его сдавать не хочет. Всю политическую карьеру он клялся в любви к России, но сколько правды в этих словах сегодня?» - говорилось в анонсе.

Программа планировалась с отметкой «16+» и должна была выйти по московскому времени в 23:05 18 апреля и в 16:05 19 апреля. Однако сейчас в это время уже намечена другая передача из цикла «Удар властью» — о «героях дефолта» 1998 года .

Напомним, что в 2010 годах в российских СМИ одна за другой последовали ленты «Крестный батька» и другие жесткие выступления: после показа фильма на НТВ сразу же выходит ругательный сюжет на «Russia Today» «Невыносимый Лука», далее следовала публикация «Лукоблудие» в «Известиях», статья в газете «Московский комсомолец» «Минская резня телепилой»…