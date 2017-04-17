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Северная Корея показала на параде макеты ракет

18.04.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Журналисты западных СМИ, побывавшие на параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, заподозрили северокорейцев в показе деревянных макетов вместо ракет. На такие догадки их подвиг странный «вздернутый» нос одной из ракет, пишет Daily Mail.


Изображение: dailymail.co.uk

По мнению ряда экспертов, это были макеты. «Вполне вероятно, что запечатленная на фото контейнеры для ракет, могут не содержать их. В конце концов они ничего не добьются, поместив туда ракету, особенно, если опасаются авиаудара», — сказал Юэн Грэм (Euan Graham) из Института международной политики Лоуи.

Эксперт в области дипломатии Королевского мельбурнского технологического института Джозеф Сиракузы допустил, что часть показанных ракет могла оказаться макетами или не иметь боевых частей.

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Портал Defence.ru пишет, что выставляя на парад макеты, северокорейцы руководствуются другими причинами. Например, они просто не рискуют показывать настоящее оружие или не хотят тратить деньги и силы на его транспортировку.

Кстати, северокорейцы уже демонстрировали ракеты с задранными кончиками носа ранее во время парада в 2012 году.


Парад в Пхеньяне 2012 года. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

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Поводом для догадок стал странный нос ракеты.

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