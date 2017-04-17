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Северная Корея показала на параде макеты ракет
Журналисты западных СМИ, побывавшие на параде в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, заподозрили северокорейцев в показе деревянных макетов вместо ракет. На такие догадки их подвиг странный «вздернутый» нос одной из ракет,
По мнению ряда экспертов, это были макеты. «Вполне вероятно, что запечатленная на фото контейнеры для ракет, могут не содержать их. В конце концов они ничего не добьются, поместив туда ракету, особенно, если опасаются авиаудара», —
Эксперт в области дипломатии Королевского мельбурнского технологического института Джозеф Сиракузы допустил, что часть показанных ракет могла оказаться макетами или не иметь боевых частей.
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Портал Defence.ru
Кстати, северокорейцы уже демонстрировали ракеты с задранными кончиками носа ранее во время парада в 2012 году.
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Поводом для догадок стал странный нос ракеты.
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