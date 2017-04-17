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532 миллиона долларов: сборы фильма "Форсаж-8" установили рекорд за первые дни мирового проката
Американский боевик «
Казалось, после гибели Пола Уокера и прощания с его героем вся компания удалится на покой, но гонка продолжается — по Гаване, Берлину и Нью-Йорку. На этот раз против команды героев выступает киберпреступница (Шарлиз Терон), которая заманивает самого крутого гонщика на свою сторону. Но ребята-то помнят, что «нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя», поэтому стремительно бросаются спасать товарища, а заодно и весь мир.
Боевик возглавил белорусский прокат — по итогам минувшей недели «
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На втором месте патриотическое кино про первый в мире выход человека в космос совершенный советскими космонавтами Алексеем Леоновым (Евгений Миронов) и Павлом Беляевым (Константин Хабенский) —
На четвертой строчке оказалась история о футуристическом мире, где правят технологии, а корпорации ведут борьбу за господство — картина «
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Американский боевик "Форсаж 8" возглавил прокат Беларуси. Подробнее о кассовых сборах - в обзоре AFISHA.TUT.BY.
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