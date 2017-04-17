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532 миллиона долларов: сборы фильма "Форсаж-8" установили рекорд за первые дни мирового проката

18.04.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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Американский боевик «Форсаж 8» возглавил прокат в Минске. Премьера фильма с участием Вина Дизеля, Джейсона Стейтема и Шарлиз Терон продолжила гонку франшизы и с большим отрывом пришла к финишу первой недели проката. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Казалось, после гибели Пола Уокера и прощания с его героем вся компания удалится на покой, но гонка продолжается — по Гаване, Берлину и Нью-Йорку. На этот раз против команды героев выступает киберпреступница (Шарлиз Терон), которая заманивает самого крутого гонщика на свою сторону. Но ребята-то помнят, что «нельзя отворачиваться от семьи, даже если она отвернулась от тебя», поэтому стремительно бросаются спасать товарища, а заодно и весь мир.

Боевик возглавил белорусский прокат — по итогам минувшей недели «Форсаж» посмотрели более 70 тысяч человек, которые принесли ленте 208 тысяч рублей. Восьмая часть франшизы также успела поставить рекорд по кассовым сборам в мировом прокате, где собрала более 532 миллионов долларов в первые дни.

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На втором месте патриотическое кино про первый в мире выход человека в космос совершенный советскими космонавтами Алексеем Леоновым (Евгений Миронов) и Павлом Беляевым (Константин Хабенский) — «Время первых» посмотрели 10 тысяч человек. Сборы фильма составили 29,5 тысяч. Третье место занял «Босс-молокосос», ранее лидировавший три недели подряд в прокате Беларуси. Анимационный мультфильм посмотрели 4 с половиной тысячи человек, сборы составили 21,7 тысячи рублей.

На четвертой строчке оказалась история о футуристическом мире, где правят технологии, а корпорации ведут борьбу за господство — картина «Призрак в доспехах» прибавила к сборам еще 10 тысяч рублей. Пятое место, как и на прошлой неделе, занимает криминальная комедия «Уйти красиво». Морган Фриман, Алан Аркин и Майкл Кейн, для которых возраст ничего не значит, собрали почти 10 тысяч рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Американский боевик "Форсаж 8" возглавил прокат Беларуси. Подробнее о кассовых сборах - в обзоре AFISHA.TUT.BY.

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