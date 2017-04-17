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в Гродно на путепроводе уронили гусеничный экскаватор
Экскаватор уронили около пешеходного перехода около 9 часов сегодня, 18 апреля, на путепроводе по проспекту Янки Купалы. Гусеничный экскаватор свалился на проезжую часть с трала. Спецтехнику везли в сторону Румлевского моста и инцидент произошел на закруглении дороги при съезде с путепровода,
На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Съезд с проспекта в сторону Румлевского моста перекрыт. По предварительным данным — пострадавших нет.
Это не первый случай, когда в Гродно тяжелая техника падает с платформ тягачей.
Так, в
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Экскаватор уронили около пешеходного перехода около 9 часов сегодня, 18 апреля, на путепроводе по проспекту Я.Купалы. Гусеничный экскаватор свалился на проезжую...
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