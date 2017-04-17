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в Гродно на путепроводе уронили гусеничный экскаватор

18.04.2017 11:18 — Разное | Tut.by  
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Экскаватор уронили около пешеходного перехода около 9 часов сегодня, 18 апреля, на путепроводе по проспекту Янки Купалы. Гусеничный экскаватор свалился на проезжую часть с трала. Спецтехнику везли в сторону Румлевского моста и инцидент произошел на закруглении дороги при съезде с путепровода, сообщает Аutogrodno.by.


На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Съезд с проспекта в сторону Румлевского моста перекрыт. По предварительным данным — пострадавших нет.

Это не первый случай, когда в Гродно тяжелая техника падает с платформ тягачей.


Так, в феврале 2013 с трайлера упал танк Т72 на площади Тизенгауза — он съехал набок с платформы для перевозки техники. В этом же году, на День Независимости, еще один танк уронили на улице Горького. Также был и другой случай — с тягача на легковые автомобили упали два катка.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экскаватор уронили около пешеходного перехода около 9 часов сегодня, 18 апреля, на путепроводе по проспекту Я.Купалы. Гусеничный экскаватор свалился на проезжую...

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