Минский городской суд отклонил апелляцию приговоренного 5 годам заключения бывшего директора департамента судейства и инспектирования Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Андрея Жукова.



Андрей Жуков. Фото: Прессбол

Во время рассмотрения апелляции адвокат Жукова Татьяна Семешко посчитала приговор несправедливым, в частности отметив, что наказание не соответствует тяжести преступления.

Семешко заявила, что показания Рындюка, Дивакова и Сороки и вовсе не должны были быть учтены. Она напомнила, что свидетели меняли свои показания по ходу следствия, а Диваков рассказал об оказываемом на него давлении. Семешко обратила внимание и на тот факт, что Жуков не принимал решений о назначении судей единолично.

Ходатайство Белорусской федерации футбола о пересмотре приговора Жукову в сторону смягчения судом было отклонено.

При этом суд исключил корыстный мотив из обвинения по статье 426.

Напомним, что 5 января суд Центрального района Минска приговорил бывшего директора департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрея Жукова к 5 годам заключения в колонии усиленного режима и конфискации имущества. Он также не сможет занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Ранее Белорусская федерация пожизненно признала Андрея Жукова персоной нон грата.

Также Андрей Жуков оплатит штраф в 500 базовых величин.

Напомним, что в ходе следствия Жукову было предъявлено обвинение по ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки, получение взятки повторно) УК Беларуси, а затем и по ч. 2, ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).

По мнению обвинения, за назначение судей на определенные матчи Андрей Жуков брал взятки в размере $ 100−200.

Отметим, что Жуков компенсировал ущерб, составивший 912 белорусских рублей.