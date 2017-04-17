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МТС развернул платформу "интернета вещей"
Компания МТС
МТС запустила платформу в партнерстве с компанией HUAWEI. Основой стала технология NB-IoT (NarrowBand Internet of Things). Она использует узкополосный сигнал шириной 180 кГц в любом разрешенном оператору диапазоне со скоростью обмена до 250 кбит/с. Дальность действия на открытой местности — до 22 км.
На выставке компания продемонстрировала продукты NB-IoT из разных сфер. Так, посетители выставки смогут познакомиться с интернетом вещей в сельском хозяйстве. Это метеостанция с NB-IoT-датчиками, позволяющая производить удаленные замеры температуры, влажности, окружающей среды и почвы, оценивать уровень выпадения осадков, скорость ветра, влажность листа. Платформа проанализирует все показатели и предупредит о возможных рисках — заморозках, потребности в поливе, появлении вредоносных насекомых и других. Информирование происходит через приложение на смартфоне или SMS-сообщение.
Также в рамках выставки посетители смогут протестировать трекер для детей в виде браслета и трекер для домашних животных. В этом случае интернет вещей позволяет контролировать любые перемещения, следить за показаниями пульса и сна. Кроме того, с помощью этого решения можно получать и отправлять звуковые сообщения.
Еще один продукт — «Умный замок» — мобильное приложение, разработанное для пунктов проката велосипедов: пользователь может оплатить услуги, а арендодатель - проконтролировать платеж и отследить местонахождение велосипеда.
В ближайшее время платформа для интернета вещей будет проходить тестирование на конкретных продуктах, после чего планируется запустить ее в коммерческую эксплуатацию и осуществлять дальнейшее масштабирование проекта.
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Основой стала технология NB-IoT (NarrowBand Internet of Things).
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