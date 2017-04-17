Компания МТС объявила о запуске платформы для тестирования интернета вещей (IoT). Новую технологию компания представила на выставке «ТИБО-2017».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

МТС запустила платформу в партнерстве с компанией HUAWEI. Основой стала технология NB-IoT (NarrowBand Internet of Things). Она использует узкополосный сигнал шириной 180 кГц в любом разрешенном оператору диапазоне со скоростью обмена до 250 кбит/с. Дальность действия на открытой местности — до 22 км.

На выставке компания продемонстрировала продукты NB-IoT из разных сфер. Так, посетители выставки смогут познакомиться с интернетом вещей в сельском хозяйстве. Это метеостанция с NB-IoT-датчиками, позволяющая производить удаленные замеры температуры, влажности, окружающей среды и почвы, оценивать уровень выпадения осадков, скорость ветра, влажность листа. Платформа проанализирует все показатели и предупредит о возможных рисках — заморозках, потребности в поливе, появлении вредоносных насекомых и других. Информирование происходит через приложение на смартфоне или SMS-сообщение.

Также в рамках выставки посетители смогут протестировать трекер для детей в виде браслета и трекер для домашних животных. В этом случае интернет вещей позволяет контролировать любые перемещения, следить за показаниями пульса и сна. Кроме того, с помощью этого решения можно получать и отправлять звуковые сообщения.

Еще один продукт — «Умный замок» — мобильное приложение, разработанное для пунктов проката велосипедов: пользователь может оплатить услуги, а арендодатель - проконтролировать платеж и отследить местонахождение велосипеда.

В ближайшее время платформа для интернета вещей будет проходить тестирование на конкретных продуктах, после чего планируется запустить ее в коммерческую эксплуатацию и осуществлять дальнейшее масштабирование проекта.