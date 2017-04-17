



Основными причинами и условиями совершения преступлений данной категории являются асоциальное поведение, пьянство и трудовая незанятость граждан.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, на состоявшемся в Мозырском райисполкоме областном координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора Гомельской области Морозова В.Н. обсуждены вопросы организации работы субъектов профилактики Мозырского района по исполнению требований Закона «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» в сфере предупреждения преступлений, связанных с посягательством на жизнь и здоровье граждан.

В работе совещания приняли участие начальник УСК по Гомельской области Паско С.М., начальник УВД Гомельского облисполкома Захарчук В.А., заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов В.А., председатель Мозырского райисполкома Павлечко Е.Ф., заместители председателей райисполкомов, начальники РОВД, прокуроры горрайпрокуратур.

На территории Мозырского района Гомельской области отмечены рост числа убийств и высокий уровень преступлений, связанных с причинением тяжких телесных повреждений.

Проведенный прокуратурой Гомельской области анализ показал, что основными причинами и условиями совершения преступлений данной категории являются асоциальное поведение, пьянство и трудовая незанятость граждан.

Прокурор Гомельской области Морозов В.Н. отметил, что между жилищно-коммунальные службами и РОВД отсутствует обмен информацией о квартирах и домах, в которых постоянно собираются лица антисоциального поведения.

Недостаточно активно ведется работа в Мозырском районе по трудоустройству ранее судимых лиц.

На координационном совещании констатировано, что не всем гражданам разъясняется их право на обращение с заявлением в органы внутренних дел, учреждения здравоохранения и образования об ограничении в дееспособности, направлении в лечебно-трудовой профилакторий лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами, ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение.

Обсуждены результаты работы правоохранительных органов, учреждений образования и здравоохранения Мозырского района по исполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в части соблюдения прав детей, воспитывающихся в таких семьях.

Отделу идеологии Мозырского райисполкома поручено не реже одного раза в полугодие проводить анализ эффективности организации общей и индивидуальной профилактической работы советов общественных пунктов охраны правопорядка.

В целях достижения положительной динамики сокращения количества правонарушений и преступлений против жизни и здоровья граждан на координационном совещании выработаны единые подходы по противодействию преступным посягательствам на жизнь и здоровье граждан с вовлечением в профилактическую работу всех субъектов профилактики.

Прокурорам районов и Гомеля поручено в ходе надзорной деятельности оказывать советам общественных пунктов охраны правопорядка методическую помощь.