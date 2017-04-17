Вчера в Колодищах состоялось выездное совещание-обсуждение проекта плана благоустройства поселка. Послушать руководство области и района пришли жители поселка. Судя по тому, что зал был заполнен, перспективы интересуют буквально каждого колодищанца.



Валерий Хохлов, заместитель директора государственного объединения ЖКХ Минской области

Проект благоустройства Колодищ рассчитан на три года, на его реализацию потребуется 106 млн рублей. Слабое место проекта в том, что источники финансирования пока не определены. Известно лишь, что первые 29 млн рублей выделит республиканский бюджет.

Презентовал проект по благоустройству заместитель директора государственного объединения ЖКХ Минской области Валерий Хохлов (это он отвечал за благоустройство Боровлян). По его словам, в 2017 году работы начнутся с решения транспортных проблем: уже в мае приступят к ремонту дорог, некоторые из них будут расширены до четырех полос.



Семен Шапиро, председатель Минской области

Сейчас асфальтовое покрытие есть только на 26 улицах в Колодищах. Через три года планируется отремонтировать и заасфальтировать 229 улиц.

Проект благоустройства предполагает и строительство путепровода над железной дорогой, пересекающей поселок. По данным мониторинга, переезд через нее закрыт ежесуточно на 17 часов. Правда, в этом году предлагается начать только проектирование путепровода. Когда он будет построен — не известно.

В 2018 году предполагается ремонт еще 35 км дорог и улиц, обустройство дополнительных парковочных мест, реконструкция железнодорожной станции, развитие водопроводно-канализационного хозяйства. Есть в планах и строительство детского садика, школы.



Жителей Колодищ больше всего интересовал вопрос: когда же на «полигоне» сделают нормальную дорогу?

Но больше всего вопросов задавали Семену Шапиро. Жители полигона жаловались, что нет нормальных дорог, «скорая помощь» едет долго, нет центрального водопровода, более 300 детей, проживающих в этом районе, вынуждены добираться до школ через непролазную грязь.





Валерий Хохлов попытался успокоить собравшихся. По его словам, уже в этом году первые три километра главной улицы полигона — Энтузиастов, — будет покрыта асфальтом. Остальная часть получит гравийно-песчаное покрытие. Как только будет проложен центральный водопровод, заасфальтируют и остальную часть улицы. А вот примыкающие к «Энтузиастам» улицы облагораживать жители скорее всего будут за свой счет.

В сентябре в микрорайон Колодищи-2 начнет ходить общественный транспорт.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Много жалоб услышали чиновники и по поводу отсутствия освещения улиц, подвоза детей в школу, очистки дорог от снега, отсутствия общественного транспорта, телефонизации и интернета. Ответ на все жалобы можно сформулировать следующим образом: «Ситуация изменится, Колодищи благоустроим, дороги построим. На сколько хватит денежных средств».