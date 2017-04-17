МИНСК, 18 апр — Sputnik. Беларусь с трехдневным визитом посетит Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Лассина Зербо, сообщили Sputnik в МИД.



© REUTERS Yuri Gripas Пентагон оценит ядерный потенциал США

В ходе визита запланирован ряд встреч высокого уровня.

Как ожидается, исполнительный секретарь примет участие в заседании круглого стола "Время завершить то, что началось 20 лет назад. ДВЗЯИ как инструмент укрепления доверия в области нераспространения и разоружения", уточнили в пресс-службе МИД.

Эксперты обменяются мнениями по приоритетам данной организации на будущее и мерам по упрочнению международного режима ядерного нераспространения.

Планируется, что в мероприятии примет участие один из членов "группы мудрецов" ООН Ангела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника генерального секретаря ООН – высокого представителя по вопросам разоружения.

В программу пребывания Лассина Зербо также включены посещение Национального центра данных Республики Беларусь ПК ОДВЗЯИ Министерства по чрезвычайным ситуациям, который был создан в Беларуси в сентябре 2012 года, и выступление с лекцией перед студентами БГУ.

"В 2012 году господин Зербо уже посещал нашу страну как директор Международного центра данных ОДВЗЯИ, однако предстоящий визит станет первым в качестве главы данной международной организации", — отметили в МИД.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) устанавливает в качестве международной правовой нормы полномасштабный запрет на любые испытательные взрывы ядерного оружия, а также на любые другие ядерные взрывы. Документом предусмотрены механизмы контроля за соблюдением такого запрета, включающие возможности дистанционного сбора данных и инспекций на месте. Беларусь одной из первых подписала Договор в день его открытия к подписанию и ратифицировала его 13 мая 2000 года.

Полуостров напряжения

Проведение круглого стола в Минске особенно актуально на фоне происходящих в мире событий. В последнее время ситуация вокруг Корейского полуострова обострилась. В мире призывают стороны к сдержанности.



© AFP/ KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын

Напомним, что еще в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. Ситуация вокруг КНДР усугубилась и с подходом к Корейскому полуострову ударной группы военных кораблей США во главе с авианосцем "Карл Винсон", поскольку после удара американских крылатых ракет по Сирии СМИ стали активно развивать тему возможности таких же действий против КНДР.

Между тем, министр обороны США Джеймс Мэттис поручил в понедельник начать процесс проведения оценки ядерного потенциала страны на предмет его соответствия современным угрозам.

Атака на Сирию

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.



© Инфографика Инфографика Sputnik: Ракетный удар США по сирийской авиабазе

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Мать всех бомб

США на минувшей неделе впервые применили в боевых условиях неядерную бомбу повышенной мощности GBU-43; целью стали боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане. Боеприпас массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130.

В результате удара бомбы были разрушены ключевые тайники, комплекс туннелей глубокого заложения и ликвидированы 36 боевиков.

Презентация американской бомбы повышенной мощности прошла именно в период обострения напряженности на Корейском полуострове и Ближнем Востоке.