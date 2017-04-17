1 октября в большом зале Дворца Республики группа «Ария» впервые представит в Беларуси программу «Классическая Ария». Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением дирижера Ульфа Ваденбрандта (Швеция).





Проект «Классическая Ария» — это лучшие песни за всю карьеру группы «Ария» в сопровождении большого состава оркестра. Аранжировки для него сделал известный росссийский классический композитор и музыкант Кирилл Уманский, лауреат конкурса радио «БиБиСи» (Великобритания, 2000).

Премьера проекта состоялась в 2001 году — группа «Ария» была первым коллективом на постсоветской тяжелой сцене, который рискнул объединить рок и симфоническую музыку. С тех пор минуло 15 лет — возрождения проекта хотели и новые слушатели коллектива, и фанаты со стажем.





Проект «Классическая Ария» вернулся в ноябре 2015 года в рамках празднования 30-летия группы «Ария» в Москве и произвел настоящий фурор. Концерты «Классической Арии» было решено повторить весной 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге — оба шоу прошли с аншлагами, а в феврале 2017 музыканты отправились в тур, который осенью приведет их в Минск.

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— Поначалу, я немного нервничал, поскольку «Ария», как ни крути, — легенда российской тяжелой сцены. Но мы быстро нашли общий язык. У нас получилась настоящая «команда мечты», — рассказал дирижер Ульф Ваденбрандт в интервью российскому журналу Eclectic. — Рок и классика имеют очень похожую энергетику и эмоции, так что практически любые песни можно переложить для оркестра. Мы сделали «Увертюру», которая открывает симфонические концерты «Арии». Она звучит просто фантастически.





Группа «Ария» и Президентский оркестр РБ с программой «Классическая Ария» 1 октября — Дворец Республики — 19.00 Билеты: от 30 до 102,5 руб. Инфолиния: (017) 229-90-39, (017) 229-90-04. Купить билет