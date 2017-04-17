Беларусь заинтересована в размещении облигаций на финансовом рынке Китая. Для этого необходимы соответствующие поручения властей КНР для оперативного прохождения процедур в Народном банке страны.

С таким заявлением 18 апреля встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства .

В целом он отметил необходимость того, чтобы высокий уровень белорусско-китайских политических отношений подтянул за собой «и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы».

Говоря об индустриальным парке "Великий камень", Лукашенко заявил, что там нельзя создавать «предприятия и экономику прошлого». «Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня. В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейском рынке, да и на рынке постсоветского пространства», - сказал он.

Президент предложил Чжан Дэцзяну подробно обсудить становление индустриального парка и, прежде всего, привлечение инвесторов для «прихода высоких технологий, создания экспортно ориентированных производств с гарантированным рынком сбыта».

Также Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. «Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая», - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он выразил обеспокоенность несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем и попросил собеседника «уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу».

По его словам, руководство Нацсобрания Беларуси должно было обсудить с главой китайского парламента несколько конкретных вопросов, которые имеют для Беларуси принципиальное значение, а для Китая стали бы «имиджевыми проектами» «в центре Европы».

Президент Беларуси совершил уже 9 визитов в КНР, последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года . Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как «прорывной». По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко подписали 27 соглашений в различных сферах . За минувший год взаимный товарооборот двух стран превысил 2,5 млрд долларов.