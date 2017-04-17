﻿ Беларусь хочет размещать свои облигации в Китае. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь хочет размещать свои облигации в Китае

18.04.2017 12:26 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь заинтересована в размещении облигаций на финансовом рынке Китая. Для этого необходимы соответствующие поручения властей КНР для оперативного прохождения процедур в Народном банке страны.

С таким заявлением 18 апреля встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном выступил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

В целом он отметил необходимость того, чтобы высокий уровень белорусско-китайских политических отношений подтянул за собой «и экономику, прежде всего Беларуси до тех темпов и высот, которых достигли вы».

Говоря об индустриальным парке "Великий камень", Лукашенко заявил, что там нельзя создавать «предприятия и экономику прошлого». «Туда надо привлечь для работы самые передовые компании мирового уровня с экономикой завтрашнего дня. В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейском рынке, да и на рынке постсоветского пространства», - сказал он.

Президент предложил Чжан Дэцзяну подробно обсудить становление индустриального парка и, прежде всего, привлечение инвесторов для «прихода высоких технологий, создания экспортно ориентированных производств с гарантированным рынком сбыта».

Также Беларусь заинтересована в привлечении китайских компаний в банковский сектор. «Есть предварительные договоренности по выходу China CITIC Bank на белорусский рынок. Сейчас нужно разрешение компетентных органов Китая», - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом он выразил обеспокоенность несбалансированностью двусторонней торговли с Китаем и попросил собеседника «уделить серьезное, пристальное внимание этому вопросу».

По его словам, руководство Нацсобрания Беларуси должно было обсудить с главой китайского парламента несколько конкретных вопросов, которые имеют для Беларуси принципиальное значение, а для Китая стали бы «имиджевыми проектами» «в центре Европы».

Президент Беларуси совершил уже 9 визитов в КНР, последний государственный визит состоялся в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как «прорывной». По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко подписали 27 соглашений в различных сферах. За минувший год взаимный товарооборот двух стран превысил 2,5 млрд долларов.

Между тем китайский лидер Си Цзиньпин в прошлом году присылал личное письмо белорусскому коллеге, в котором высказал недоумение ситуацией с пресловутым парком «Великий камень».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь заинтересована в размещении облигаций на финансовом рынке Китая. Для этого необходимы соответствующие поручения властей КНР для оперативного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске обсудят вопросы запрета ядерных испытаний
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика