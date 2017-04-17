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За два дня могилевчанин похитил с чужого карт-счета 3 500 долларов и 1 000 белорусских рублей

18.04.2017 12:15 — Разное | Ежедневник  
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За два дня могилевчанин похитил с чужого карт-счета 3 500 долларов и 1 000 белорусских рублей

УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего могилевчанина, обвиняемого в хищении путем использования компьютерной техники.

Как сообщила Оксана Соленюк, официальный представитель УСК по Могилевской области, установлено, что обвиняемый, занимавшийся частным извозом, подвозил 50-летнего местного жителя, который в машине потерял свою банковскую карточку c написанным на ней PIN-кодом. На следующий день обвиняемый карточку нашел и в течение последующих двух дней в различных банкоматах Могилева, похитил с карт-счета потерпевшего 3 500 долларов и 1 000 белорусских рублей.

Личность обвиняемого была установлена в ходе слаженной совместной работы следователей и оперативных сотрудников отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

В связи с тем, что обвиняемый раскаялся в совершенном деянии, возместил причинённый ущерб в полном объеме - к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

УСК по Могилевской области обращает внимание владельцев банковских платежных карт на соблюдение рекомендаций Национального банка для сохранности своих денежных средств:

- установить лимиты на снятие наличности и на безналичные расчет;

- подключить услуги «СМС-оповещение»;

- не пишите PIN-код и не храните его вместе с карточкой. Лучше всего выучить код наизусть.

 
Теги: Могилев
 
 
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УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего могилевчанина, обвиняемого в хищении путем использования компьютерной техники.

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