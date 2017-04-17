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Lyapis.by: группа Ляпис-98 выкупила одноименный домен
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— Мы выкупили домен lyapis.by, и сейчас по этому адресу будет сайт нашей группы. Мы заявляем и подчеркиваем свою национальную принадлежность — мы «by». Успех и аншлаги «отцов основателей р-р-радикального шансона» по всему миру подтверждают наш правильный путь. Теперь на наших аккаунтах вы сможете увидеть гастрольный график, посмотреть видео, увидеть отчеты с концертов, — рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.
И для тех зрителей, которые еще не были на концертах второго проекта Сергея Михалка и Ко, музыканты совместно с режиссером Каролиной Поляковой создали проект «Репрезенто Ляпис-98».
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21 апреля «Ляпис-98» выступят с заключительным концертом в этом сезоне в столичном Prime Hall. Музыканты значительно расширили программу, и зрителей ждут новые песни и, конечно, золотые хиты Ляписа.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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У группы Ляпис-98 появились официальный сайт и социальные сети.
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