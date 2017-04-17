﻿ Lyapis.by: группа Ляпис-98 выкупила одноименный домен. 21.by
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Lyapis.by: группа Ляпис-98 выкупила одноименный домен

18.04.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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У группы «Ляпис-98» появились официальный сайт и социальные сети. Теперь за жизнью группы можно следить не только на AFISHA.TUT.BY, но и на официальных ресурсах коллектива.


 — Мы выкупили домен lyapis.by, и сейчас по этому адресу будет сайт нашей группы. Мы заявляем и подчеркиваем свою национальную принадлежность — мы «by». Успех и аншлаги «отцов основателей р-р-радикального шансона» по всему миру подтверждают наш правильный путь. Теперь на наших аккаунтах вы сможете увидеть гастрольный график, посмотреть видео, увидеть отчеты с концертов, — рассказал продюсер группы Антон Азизбекян.

И для тех зрителей, которые еще не были на концертах второго проекта Сергея Михалка и Ко, музыканты совместно с режиссером Каролиной Поляковой создали проект «Репрезенто Ляпис-98».

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21 апреля «Ляпис-98» выступят с заключительным концертом в этом сезоне в столичном Prime Hall. Музыканты значительно расширили программу, и зрителей ждут новые песни и, конечно, золотые хиты Ляписа.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 5 5 до 95 рублей.

Справки по телефонам: +375 29 650−11−33, +375 29 763−11−11.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Звери».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
 
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У группы Ляпис-98 появились официальный сайт и социальные сети.

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