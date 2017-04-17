Подробности кровавой драмы ведущим радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Толочинским районным отделом Следственного комитета в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 уголовного кодека Республики Беларусь, это статья "убийство", рассказала представитель СК.

В настоящий момент установлено, что в выходной день между сожителями в деревне Заболотье произошел конфликт, в результате которого 35-летний мужчина ушел из дома. Когда на следующий день он вернулся, то обнаружил в гостях у своей сожительницы знакомого мужчину. Гость приехал к матери на выходные и проживал в городе Молодечно Минской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Витебске СК: в мужчина зарезал бывшую жену, возбуждено уголовное дело

"17 апреля около 17-ти часов в результате словесной ссоры на почве ревности сожитель нанес удар ножом в грудную клетку гостю, после чего убежал. От полученного колото-резанного проникающего ранения в области сердца 36-летний мужчина скончался на месте происшествия", — рассказала Сахарова.

В результате введенного плана "Сирена" сотрудники уголовного розыска Толочинского РОВД в ночь на 18 апреля установили местонахождение и задержали подозреваемого. В настоящее время с ним работают следователи.

Также следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего и проверяется мотив преступления — ревность. Расследование уголовного дела продолжается, сказала представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.