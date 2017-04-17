﻿ СК: житель Толочинского района на почве ревности зарезал гостя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: житель Толочинского района на почве ревности зарезал гостя

18.04.2017 12:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Подробности кровавой драмы ведущим радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Толочинским районным отделом Следственного комитета в отношении 35-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 уголовного кодека Республики Беларусь, это статья "убийство", рассказала представитель СК.

В настоящий момент установлено, что в выходной день между сожителями в деревне Заболотье произошел конфликт, в результате которого 35-летний мужчина ушел из дома. Когда на следующий день он вернулся, то обнаружил в гостях у своей сожительницы знакомого мужчину. Гость приехал к матери на выходные и проживал в городе Молодечно Минской области.

СК: житель Толочинского района на почве ревности зарезал гостя
© Sputnik / Виктор Толочко
СК: в Витебске мужчина зарезал бывшую жену, возбуждено уголовное дело

"17 апреля около 17-ти часов в результате словесной ссоры на почве ревности сожитель нанес удар ножом в грудную клетку гостю, после чего убежал. От полученного колото-резанного проникающего ранения в области сердца 36-летний мужчина скончался на месте происшествия", — рассказала Сахарова.

В результате введенного плана "Сирена" сотрудники уголовного розыска Толочинского РОВД в ночь на 18 апреля установили местонахождение и задержали подозреваемого. В настоящее время с ним работают следователи.

Также следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели произошедшего и проверяется мотив преступления — ревность. Расследование уголовного дела продолжается, сказала представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Толочинском районе 35-летний местный житель на почве ревности ударил ножом в сердце гостя своей сожительницы, тот от полученной раны скончался на месте,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гимнаст Красненко провел тренировку в Голливуде под "Тает лед"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика