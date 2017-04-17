Гимнаст Вадим Красненко, в прошлом выступавший за сборную Украины, тоже решил поучаствовать в вирусном распространении песни "Тает лед" группы "Грибы". Видеоклип на композицию собрал на YouTube порядка 50 миллионов просмотров. Красненко провел под "Тает лед" показательную тренировку для звезд Голливуда в Лос-Анджелесе, а видео опубликовал на своей странице в Instagram.

Публикация от Vadym Krasnenko (@vadymstunt) Мар 31 2017 в 12:40 PDT

Напомним, что свои пародии на популярную композицию сделали телеведущий Иван Ургант, блогер Влад Бумага, белорусская авиакомпания "Белавиа", военный факультет БГУ и даже речицкие спасатели МЧС. Творчество последних успели оценить уже более 40 тысяч подписчиков соцсетей.