Имани, вы едете в Беларусь во второй раз. Есть ли у вас какие-то ожидания накануне концерта? Что вы знаете о нас, о нашей стране, о нашей культуре?

— У меня в вашей стране было лишь одно небольшое выступление, и я еду к вам с открытым сердцем. Я никогда не была в Минске и мало что о вас знаю, кроме того, пожалуй, что белорусы — немного замкнутые и скромные, но очень славные и милые люди. Я с нетерпением жду встречи с белорусской публикой и надеюсь лучше узнать ее.

Две ваши песни, You Will Never Know и The Good The Bad & The Crazy, стали очень популярны в виде ремиксов, вы же исполняете их в своей манере, в оригинальной аранжировке. Для вас здесь нет противоречия?





— Вы знаете, я думаю так — любой ремикс сделан на основе песни. Если человеку нравится ремикс, в первую очередь ему нравится песня — ее мелодия, ее слова, тот голос, который звучит. А ремикс — это всего лишь одна из множества возможных версий.

Ваш сценический образ — невероятно притягательный. Вы производите впечатление сильной, чувственной, но и очень ранимой женщины. Скажите, для вас существует граница между сценой и повседневностью, и где она проходит?

— Да, разумеется. Для меня существует эта граница. Я не думаю, что люди должны многое знать о том человеке, которого они видят на сцене. Я и сама не очень хочу много знать о людях. Так что я, как могу, стараюсь защитить свою частную жизнь, своего мужа, ребенка и всю мою семью от излишнего внимания.





А как вы считаете, красивой женщине легче живется? Для вас актуальна проблема борьбы за место под солнцем в мужском мире?

— Прежде всего, спасибо, что так высоко оцениваете мою внешность. Но, поверьте, и у тех девушек, кого окружающие считают красивыми, полно проблем. Возьмем, например, мой голос — он совсем не такой, как у других. Его можно любить, а можно ненавидеть. И, тем не менее, благодаря моему голосу меня заметили и многие считают его уникальным. Так что, главное, индивидуальность, вера в себя, как мне кажется.

Имани, в прошлом году у вас родился сын. Мы поздравляем вас с этим замечательным событием от всей души. Скажите, как вас изменил опыт материнства?

— О, этот опыт изменил меня кардинальным образом. Прежде всего, теперь я умею спать днем и вообще в любой удобный момент. А если серьезно, рождение ребенка изменило для меня понимание жизни в целом. Для меня начался новый ее этап, в котором теперь я обладаю особой материнской уверенностью. Мой сын освободил меня от мнения других, теперь оно имеет для меня намного меньшее значение, ведь я знаю, что есть маленький человек, который любит меня, несмотря ни на что. Да, порой я очень устаю, но мой ребенок дарит мне много сил.

Как вы обустроили быт в новом статусе мамы? Поделитесь с нами секретами — все ли вы успеваете? Как справляетесь с усталостью?

— Этот статус всегда так трудно совмещать с работой. Конечно, я стала гораздо меньше успевать, я не успеваю читать, смотреть фильмы, делать свою гимнастику. Порой мне действительно приходится тяжело. Но мне очень помогает моя мама. Вы знаете, у меня чудесная большая семья, которая поддерживает меня во всем. И когда я уезжаю на гастроли, моя мама берет на себя заботы о моем сыне.





Ну и напоследок, пожелайте что-нибудь своим белорусским поклонникам!

— Я бы хотела пожелать всем белорусам радоваться тому, что они имеют. Есть очень простое объяснение этой формулы. Если вы настроены на то, что будете радоваться только тогда, когда чего-то достигните — вы откладываете счастье на потом. А если вы умеете радоваться тому, что у вас уже есть, вы будете счастливы всегда.

