Интервал, за который автомобиль может сгореть полностью, зависит от места возникновения пожара и его причины, рассказал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель минского городского управления МЧС Александр Попко.

"Если это какая-то неисправность в топливной системе и где-то была разлита горючая жидкость, автомобиль может выгореть даже за 5 минут. Если же это вовремя увиденное пламя, где-то оплавление изоляции или проводки, тут, может быть, до 15 минут есть у водителя, чтобы справиться с огнем или вызвать подразделение МЧС. Но действовать нужно мгновенно", — отметил представитель МЧС.

ЧП с маршрутным такси произошло около 08:20 утра во вторник, 18 апреля, на улице Сурганова в Минске. Маршрутное такси "Мерседес", ехавшее по маршруту №1097 с 15 пассажирами внутри, загорелось во время движения. По информации очевидцев, какое-то время после возникновения пожара водитель еще продолжал движение.

"Заметил ли он пламя и не остановился намеренно, в этом вопрос не стоит. Как только водитель заметил пламя, он остановился", — прокомментировал произошедшее представитель МЧС.

Со слов очевидцев, маршрутка двигалась по Сурганова, когда из-под капота начали выбиваться клубы огня и дыма. Водитель остановился, выпустил всех пассажиров и после этого предпринял попытку самостоятельно потушить пламя.

"К сожалению, сбить пламя полностью и ликвидировать его не удалось, хотя многие водители останавливались. Возможно, это было короткое замыкание или какая-то неисправность в топливной системе. Конкретную причину сейчас выясняют", — уточнил Попко.

Как рассказал представитель МЧС, сначала водители останавливались и пробовали сами затушить пламя. До прибытия сотрудников МЧС было использовано порядка 6-ти огнетушителей, они валялись рядом с горевшей маршруткой. Водитель троллейбуса, ехавшего за микроавтобусом, также пытался своим огнетушителем затушить пожар.

"Из этих попыток ничего не вышло, то ли из-за неисправности огнетушителей, то ли из-за неумелого использования", — сказал Попко.

Представитель МЧС напомнил, что водителям в обязательном порядке нужно уметь пользоваться огнетушителем, и порекомендовал найти время и возможность потренироваться.

"Не жалеть этого пороха в огнетушителе, развести какой-нибудь костер в безопасном месте и потренироваться затушить, посмотреть — как оно есть на самом деле, потому что большинство водителей, к сожалению, не представляют, как это делать", — рассказал Попко.

В результате пожара в маршрутном такси частично затронут салон и приборная панель, моторный отсек выгорел полностью, уточнил представитель МЧС.

Комментарий официального представителя МЧС Александра Попко слушайте на радио Sputnik Беларусь.