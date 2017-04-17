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В карибском бассейне арестован танкер с нефтью из Венесуэлы

18.04.2017 12:50 — Разное | Ежедневник  
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В карибском бассейне арестован танкер с нефтью из Венесуэлы

ТАСС

Требование «Совкомфлота» связано с долгом госкомпании Венесуэлы PDVSA за использование судов,, составляющем 30 млн долларов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда, был арестован танкер NS Columbus, перевозивший нефть государственной компании Венесуэлы PDVSA, из-за долга перед российской судоходной компанией «Совкомфлот».

По решению суда, которое было вынесено еще в марте, NS Columbus выгрузил сырую нефть в терминале на острове Синт-Эстатиус, расположенном к югу от Синт-Мартена, указывает агентство. Решение о том, получит ли нефть с задержанного танкера «Совкомфлот», примет Адмиралтейский суд Соединенного Королевства.

В октябре 2016 года PDVSA отправила танкер с нефтью в страны Карибского бассейна в надежде выручить за нее около 20 млн долларов. Однако владелец танкера, компания «Совкомфлот», потребовала от государственной нефтяной компании Венесуэлы выплатить 30 млн долларов  за использование судов. Обращением в суд «Совкомфлот» рассчитывает добиться погашения части задолженности.

Эта судебная тяжба говорит о том, что судоходные компании становятся все более агрессивными в стремлении добиться выплаты долгов PDVSA и показывает, что политические союзники Венесуэлы, такие как Россия, теряют терпение из-за просроченных платежей
 
 
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Требование «Совкомфлота» связано с долгом госкомпании Венесуэлы PDVSA за использование судов,, составляющем 30 млн долларов.

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