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Белорус Александр Рябушенко выиграл престижную итальянскую велогонку Giro del Belvedere

18.04.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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21-летний белорус Александр Рябушенко одержал очередную победу в сезоне. На сей раз чемпиону Европы в возрастной категории до 23 лет покорилась одна из самых престижных международных «андеровских» велогонок в Италии Giro del Belvedere, сообщает официальный сайт велоклуба «Минск».


79-е издание Giro del Belvedere протяженностью 166,6 км завершилось финишным спринтом, в котором Рябушенко подтвердил свой фаворитский статус, опередив австралийца Лукаса Хэмилтона (сборная Австралии) и итальянца Маттео Фаббри (Cycling Team Friuli), вместе с которыми ехал в отрыве заключительный отрезок дистанции.

Напомним, что для белоруса, выступающего за итальянскую команду Palazzago, это уже вторая виктория в сезоне. Чуть ранее Рябушенко стал победителем итальянской велогонки Trofeo Ledo Tempestini.

 
Теги: Минск
 
 
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21-летний белорус Александр Рябушенко одержал очередную победу в сезоне. На сей раз чемпиону Европы в возрастной категории до 23 лет покорилась одна из самых...

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