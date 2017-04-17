21-летний белорус Александр Рябушенко одержал очередную победу в сезоне. На сей раз чемпиону Европы в возрастной категории до 23 лет покорилась одна из самых престижных международных «андеровских» велогонок в Италии Giro del Belvedere, сообщает официальный сайт велоклуба «Минск».





79-е издание Giro del Belvedere протяженностью 166,6 км завершилось финишным спринтом, в котором Рябушенко подтвердил свой фаворитский статус, опередив австралийца Лукаса Хэмилтона (сборная Австралии) и итальянца Маттео Фаббри (Cycling Team Friuli), вместе с которыми ехал в отрыве заключительный отрезок дистанции.

Напомним, что для белоруса, выступающего за итальянскую команду Palazzago, это уже вторая виктория в сезоне. Чуть ранее Рябушенко стал победителем итальянской велогонки Trofeo Ledo Tempestini.