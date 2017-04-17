Осенью прошлого года жители деревни Пятилетка, что в Смолевичском районе, удивили всех : вынесли лавки и перегородили улицу, чтобы через их деревню на строящийся авиаремонтный завод не ездили большегрузы. В дело вмешалось начальство — грузовики перестали появляются в селе. Но не успела утихнуть эта история, как бойкие жители Пятилетки вновь решили навести порядок. Дело в том, что им мешает соседство с Национальным аэропортом и авиаремонтным заводом. «Самолеты летают над крышами, но с этим ничего не поделаешь. Но через деревню вновь носятся грузовики. Вся земля трясется», — сообщили AUTO.TUT.BY сельчане.





Напомним, еще в сентябре прошлого года AUTO.TUT.BY сообщал, как бабушки и дедушки из деревни Пятилетка боролись с произволом водителей большегрузов, которые ездили по сельской дороге на строительство авиаремонтного завода: пенсионеры поставили поперек дороги лавки и табуретки, уселись на них и не пропускали грузовики .



Фото предоставлено жителями деревни Пятилетка

Тогда дело разрешилось быстро: уже на следующий день приехали начальники, дорожники и ГАИ. На въезде в деревню установили знаки, запрещающие движение грузовикам, ограничили скорость до 40 км/ч. Вдобавок к этому в деревне начал дежурить наряд ДПС — ловили и наказывали нарушителей ПДД. Казалось, проблема решена . Но недавно в редакцию снова позвонили жители Пятилетки.

— Сразу после выхода статьи все было хорошо: почти все грузовики ездили по объездной дороге, а тех, кто все же сокращал путь через деревню, останавливали гаишники — патрульная машина все время дежурила в Пятилетке, — рассказала местная жительница Зинаида Константиновна. — А потом пошли дожди, ГАИ уехала и все стало, как раньше: понеслись по нашей дороге грузовики на стройку. Никто из водителей не обращает внимания на знаки, не снижает скорость.

Сейчас по Пятилетке ездят микроавтобусы и большие автобусы — привозят на стройку рабочих, а еще груженые и пустые грузовики, цементовозы. Весь транспорт из Гродненской области. Но какому предприятию принадлежат машины — понять нельзя. Сельчане пытались сами навести порядок на дороге: несколько раз обращались к водителям, просили не ездить через деревню, ведь к стройке есть объездная дорога.

— Не слушают они нас, — жалуется местная жительница. — Я даже пару раз выскакивала на дорогу и делала вид, что фотографирую нарушителей телефоном, хотя мобильник-то у меня простой, без камеры. Но водителей это не пугает — как ездили, так и ездят. Один даже проезжал мимо и покрутил у виска, мол, баба дурная.

«Воевать» с водителями сельчанам страшно. Но жить в деревне и так не просто, а что будет когда сдадут авиаремонтный завод и достроят вторую взлетно-посадочную полосу?

— Раньше в деревню из города уезжали, чтобы свежим воздухом подышать, здоровье поправить, нервы успокоить. Но в нашей дереве это сделать не получится, экология у нас плохая: по земле грузовики ездят, а над домами самолеты и вертолеты летают.



Деревня Пятилетка ближе всех остальных расположена в взлетно-посадочной полосе Национального аэропорта Минск

Взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на расстоянии всего около 2 км от Пятилетки. После пронесшегося летом 2016 года урагана в Смолевичском районе деревья в лесу рядом с Пятилеткой поломало, и теперь аэропорт виден деревенским жителям как на ладони. Пенсионерка Зинаида Константиновна даже научилась различать марки самолетов и вертолетов, летающих над деревней.

— Бывает, с мужем работаем на огороде, видим — президентский Ми-8 полетел! Копаем и переговариваемся: о, наверное батька куда-то полетел или охрана его. Вспоминаем, что это в новостях говорили, куда он собирался с визитом… Пассажирских самолетов много летает. Рев от них очень сильный — уши закладывает.

Пенсионерка говорит, что от движения транспорта и шума авиатехники вся земля и дома Пятилетки трясутся. А в сезон, когда в огородах есть зелень, ягоды-фрукты, то на листьях и плодах сельчане замечаем маленькие темные капли — похоже на авиатопливо от самолетов, которые над деревней летают.

— А как же мы жить будем, когда еще одну полосу в аэропорту построят для взлета и посадки огромного Airbus А380? — недоумевают местные жители.

Минск достроят к 2018 году">Новую взлетную полосу в аэропорту Минск достроят к 2018 году

О проблемах Пятилетки власти знают — жители ходили на прием в Минтранс, письменно обращались в НИИ градостроительства, Департамент по авиации, исполком Октябрьского района. Но вопрос по-прежнему остается открытым.

— Ответили нам из НИИ: строительство дороги предусматривается в обход Пятилетки. Департамент по авиации сообщил, что будут разработаны схемы взлета и посадки самолетов, благодаря которым снизится шумовая нагрузка на Пятилетку. Ну да, они несколько недель полетали по новым схемам, а сейчас опять над нашими крышами летают! Минтранс написал: ДРСУ № 123 будет поправлять нашу дорогу, но добавляет, что перед въездом стоит знак, запрещающий ездить грузовикам — так мы это и сами знаем, а какой от этого толк!

















Но больше всего сельчан удивил ответ из администрации Октябрьского района столицы.

— Написали, что есть проект, в котором предложено устройство шумозащитного экрана возле деревни, использование шумопоглощающих материалов для облицовки домов и установка специальных окон. Финансирование этой части проекта включено в смету. Кроме того, они определили какие-то дома в деревне для отселения — мол, они попадают в сильную зону шумового воздействия.











Но будет ли утверждена эта часть проекта, найдутся ли на нее деньги, спасут ли эти меры от негативных воздействий взлетающих и приземляющихся самолетов — жители Пятилетки не знают.

— Мы все ходим на разные общественные обсуждения. В декабре прошлого года обсуждали проект застройки Национального аэропорта . Но про проблемы деревни там ничего не было сказано — для нас толку никакого с того обсуждения!

Еще одна встреча сельчан и представителей госструктур пройдет в Смолевичском исполкоме во вторник, 18 апреля: начальники дадут ответ на очередную их жалобу жителям Пятилетки.

AUTO.TUT.BY обратился за разъяснениями в некоторые организации, которые имеют отношение к строительству новых авиационных объектов.

В Департаменте по авиации корреспонденту ответили, что «такого не может быть, чтобы самолеты летали над Пятилеткой».

— Была разработана новая схема полетов. Самолеты летают на расстоянии 4 км от деревни. Это несколько увеличило расходы, но мы это сделали для того, чтобы пойти навстречу жителям деревни. О том, чтобы нарушать схемы и летать над деревней — речи даже не идет, у нас с этим очень строго.

В Национальном аэропорту Минск сообщили, что проект, предусматривающий устройство шумозащитного экрана возле Пятилетки, использование шумопоглощающих материалов для облицовки домов и установку специальных окон, сейчас проходит экспертизу.

Генеральный подрядчик на строительстве авиаремонтного завода — ОАО «Гроднопромстрой». Но заместитель генерального директора Сергей Шарейко убежден — их грузовики через Пятилетку не ездят.

— На въезде в деревню стоит знак, запрещающий движение грузовикам, водители не поедут под него. Там ездят только легковые машины и автобусы. Может быть какая-то машина туда заходила, но это не значит, что она была наша. На объекте еще работает компания «Белсантехмонтаж». Мои работники клянутся, что ездят по объездной дороге. Но мы еще раз всех водителей предупредим. Они не ездили там и ездить не будут, для этого есть объездная дорога.

В ГАИ Смолевичского района AUTO.TUT.BY сообщили, что в 2017 году письменных жалоб о нарушителях дорожного движения от жителей деревни Пятилетка к ним не поступало.

— На въезде в Пятилетку стоит знак, запрещающий движение грузового транспорта. Для грузовиков есть объездная дорога. Периодически экипаж ГАИ заезжает в эту деревню, контролирует ситуацию. Но если жители деревни видят, что по деревне едет грузовик, пусть звонят в 102 — дежурный экипаж ГАИ приедет и разберется с нарушителями, — сказал начальник районного ГАИ Алексей Бутько.