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В Дании фанаты забросали футболистов дохлыми крысами

18.04.2017 13:31 — Разное | Tut.by  
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Фанаты датского футбольного клуба «Брондбю» бросили в сторону игроков «Копенгагена» несколько мертвых крыс во время матча команд в чемпионате страны. Видео инцидента размещено на канале HYPE VIDEOS в YouTube.

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Эпизод произошел за пять минут до конца встречи, когда футболисты «Копенгагена» собирались разыграть угловой. Работники стадиона убрали мертвых грызунов с газона, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из столицы Дании.

 
 
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Фанаты датского футбольного клуба "Брондбю" бросили в сторону игроков "Копенгагена" несколько мертвых крыс во время матча команд в чемпионате страны.

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