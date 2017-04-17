﻿ "Горизонт" показал 65-дюймовую сенсорную систему за 2,5 тысячи долларов и дисплеи для БелАЗов. 21.by
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"Горизонт" показал 65-дюймовую сенсорную систему за 2,5 тысячи долларов и дисплеи для БелАЗов

18.04.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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На выставке «ТИБО-2017» холдинг «Горизонт» показал свою последнюю разработку — 65-дюймовую сенсорную систему H-BOARD с 4K-разрешением. Также были продемонстрированы экраны для приборных панелей автомобилей БелАЗ.

H-BOARD это, по сути, огромная сенсорная доска, которая может использоваться в сфере образования, а также в бизнес-целях — например, для проведения презентаций. Однако она может выступать и в качестве огромного планшета или даже обычного телевизора — гаджет работает под управлением сразу двух систем — Windows и Android (ту или иную ОС можно выбрать при загрузке).


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Стоимость продемонстрированной 65-дюймовой 4K-панели — примерно 2500 долларов, однако она может меняться в зависимости от начинки (процессора, объема оперативной и постоянной памяти) и диагонали дисплея — 42, 55 или 65 дюймов.

Покупателям доступны процессоры Intel Celeron, Core i3, i5 и i7, 4 или 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 60, 120 или 250 ГБ. Учитывая специфику устройств они будут поставляться под заказ.

Еще одним интересным экспонатом на стенде компании стал дисплей, используемый в приборных панелях БелАЗов. 12-дюймовый экран «Горизонта» в реальном времени позволяет демонстрировать все показатели автомобилей — давление шин, уровни жидкостей и т.д. и своевременно реагировать на критические изменения.


Представитель компании сообщил, что подобные дисплеи уже установлены на 3 автомобилях, и в будущем это количество будет расти.

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Покупатель может выбрать и менее большие матрицы - 55 и 42 дюйма.

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