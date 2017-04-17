

БЕЛТА

Заместитель главы Администрации Валерий Мицкевич прокомментировал вынесенные на общественные обсуждения документы о раскрепощении предпринимательства.

Как сообщает БЕЛТА , ключевым в пакете документов выступает проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». «Документ призван кардинальным образом изменить сложившуюся систему отношений между государством и бизнесом. Теперь государство будет минимальным образом вмешиваться в работу субъектов хозяйствования, - отметил Валерий Мицкевич. - Бизнес будет сам себя регулировать. Чтобы эти слова были не просто красивой фразой, в проекте предусмотрен ряд механизмов по их выполнению».

Во-первых, это уведомительный порядок начала осуществления наиболее распространенных видов деятельности. «Когда мы только приступали к подготовке этого документа, то решили посчитать, сколько процедур или шагов надо пройти предпринимателю, чтобы открыть простое кафе. И насчитали порядка 12 административных процедур. Это, даже по мнению управленцев, очень много», - сказал он.

В этой связи было принято решение максимально упростить процесс начала своего дела. «Рабочая группа приняла решение воспользоваться уже апробированной в Эстонии моделью. Пусть предприниматель направляет в местные органы власти одно единственное уведомление, и - все, на следующий день он вправе начинать работать, - пояснил замглавы Администрации Президента. - Хочет, пускай кафе открывает, хочет, пусть книгами торгует, а хочет, пусть мебель выпускает. Никаких препятствий для его работы нет. Человеку больше не нужно бегать по органам, собирать всякие справки и бумажки. И это правильно. Он лучше других знает, что надо для его работы».

В то же время, направляя такое уведомление, субъект гарантирует, что будет соблюдать законодательство, работать честно. Не государство, а он сам должен контролировать свою работу, обеспечивать ее безопасность.

Во-вторых, в проекте декрета заложен минимальный перечень пожарных, санитарных и природоохранных требований к содержанию и эксплуатации зданий и объектов, принадлежащих бизнесу. «Здесь мы четко руководствовались требованиями главы государства о том, что все ненужное и лишнее надо отсечь, - рассказал Валерий Мицкевич. - Постарались по максимуму упростить все излишние требования. Например, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности, 7 приложений и 13 таблиц в проекте сохранено лишь 58 пунктов».

Разрабатывая санитарные правила, в первую очередь руководствовались предложениями бизнеса. «Сами предприниматели решили, какие требования излишние. А мы их поддержали, исключив все эти правила, связанные с поточностью сырья, готовых блюд и полуфабрикатов на кухне в ресторане или столовой, - добавил он. - Минздрав, правда, пока с опаской посматривает на все эти нововведения. Но думаю, что и Минздрав нас в итоге поддержит. Ведь работают в Европе люди, руководствуясь минимальным перечнем требований. Думаю, и мы сможем попробовать».

Именно заложенные в проекте декрета общие требования будут обязательны для соблюдения. Другие нормы и правила будут носить рекомендательный характер и могут применяться исключительно по усмотрению субъекта хозяйствования.

В-третьих, планируется максимально упразднить административные барьеры на пути развития бизнеса. «Так, мы отменили необходимость согласования режима работы магазинов и объектов общепита с исполкомами. Разрешили оказывать услуги по ремонту автомобилей в собственных гаражах граждан. В сфере транспортной деятельности отказались от оформления путевых листов. Упростили многие требования при осуществлении строительства. К примеру, предусмотрели возможность введения объекта строительства в эксплуатацию по принципу «одного окна», - пояснил Валерий Мицкевич. «Проект декрета содержит еще множество различных положений, направленных на улучшение бизнес-климата в нашей стране. Главное теперь - довести этот документ до совершенства и в готовом виде представить на подписание главе государства», - подытожил замглавы Администрации Президента.