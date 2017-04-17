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Лебедев: в целом развитие СНГ "поступательное и позитивное"
18.04.2017 13:37 — Разное | Ежедневник
Однако, по мнению исполнительного секретаря СНГ, некоторые проблемы в интеграционном объединении все же существуют.
«Появляются проблемы в нашем взаимодействии, а без этого, собственно, не бывает никаких процессов», - цитирует Сергея Лебедева
«В целом мы оцениваем наше развитие как поступательное и позитивное. Да, эти проблемы мы решаем», - заверил председатель Исполкома СНГ. Лебедев выразил мнение, что имидж любой организации, любого интеграционного объединения складывается исходя из результатов, которых добиваются страны-участницы. «Если у нас будет больше позитивных примеров во взаимодействии, то и имидж будет лучше. Мы стараемся над этим работать», - сказал он.
В качестве примера Сергей Лебедев привел последний экономический форум СНГ, который прошел в марте в Москве. «Этот форум подтвердил, что у нас есть над чем работать. Но есть и позитивные результаты - в частности, реализация Договора о зоне свободной торговли», - уточнил председатель Исполкома СНГ. «Не все просто складывается. Когда высвечиваются те или иные недостатки, это естественно. Но нужно не концентрировать внимание только на недостатках, а показывать наравне с этим и позитивные моменты деятельности», - убежден Сергей Лебедев.
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Однако, по мнению исполнительного секретаря СНГ, некоторые проблемы в интеграционном объединении все же существуют.
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