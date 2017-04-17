|
Сербия - стратегический партнер Беларуси на Балканах
18.04.2017 13:15 — Разное | Ежедневник
БЕЛТА
Состоялись мероприятия, посвященные дальнейшему развитию белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщила
Почетный консул Беларуси в Белграде считает важным и итоги визита в Минск в январе этого года Александра Вучича, занимавшего тогда пост председателя сербского правительства, который встретился с Александром Лукашенко, а также руководством правительства и парламента. Достигнутые в белорусской столице договоренности и подписанные документы легли в основу нового уровня белорусско-сербского взаимодействия.
Огромный потенциал для сотрудничества между двумя странам есть во всех сферах,- считает Драгомир Карич. По его словам, большой вклад в развитие двусторонних связей вносит посольство Беларуси в Сербии, а также Белорусская и Сербская торгово-промышленные палаты.
«Главное, что есть взаимопонимание и стремление вместе двигаться вперед, - сказал Карич. - Белорусы отличаются порядочностью, это честные партнеры, что очень важно».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялись мероприятия, посвященные дальнейшему развитию белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии