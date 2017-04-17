

БЕЛТА

Состоялись мероприятия, посвященные дальнейшему развитию белорусско-сербского торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщила БЕЛТА , почетный консул Беларуси в Белграде, депутат Драгомир Карич отметил важность исторически сложившихся дружественных отношений между Беларусью и Сербией. Он обратил внимание на тот факт, что Александр Лукашенко посещал Югославию в трудные для страны времена, еще в 1998 и 1999 годах, что очень ценит сербский народ. Кроме того, глава Беларуси посещал Сербию в 2009 и 2016 годах. В свою очередь президент Сербии находился с визитами в Беларуси в 2013 и 2015 годах.

Почетный консул Беларуси в Белграде считает важным и итоги визита в Минск в январе этого года Александра Вучича, занимавшего тогда пост председателя сербского правительства, который встретился с Александром Лукашенко, а также руководством правительства и парламента. Достигнутые в белорусской столице договоренности и подписанные документы легли в основу нового уровня белорусско-сербского взаимодействия.

Огромный потенциал для сотрудничества между двумя странам есть во всех сферах,- считает Драгомир Карич. По его словам, большой вклад в развитие двусторонних связей вносит посольство Беларуси в Сербии, а также Белорусская и Сербская торгово-промышленные палаты.

«Главное, что есть взаимопонимание и стремление вместе двигаться вперед, - сказал Карич. - Белорусы отличаются порядочностью, это честные партнеры, что очень важно».