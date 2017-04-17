15 и 17 апреля прошли матчи 25-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. В традиционном обзоре представляем результаты состоявшихся игр.



Фото: МФК «Столица»

Начинало игровую программу тура противостояние в Гомеле, где минская «Столица» долго запрягала в матче с «АК Южный». Физически уставшим «айтишникам» (сразу четыре игрока основного состава минского клуба участвовали в матчах квалификации к чемпионату Европы-2018) потребовался целый тайм и две минуты, чтобы вскрыть оборону «южан» (отличился Бето), затем преимущество укрепили Крыкун и Горбенко. Гомельчане в концовке игры сподобились на гол престижа. 3:1, и «Столица» продолжает идти на первом месте.

ВРЗ в погоне за «Столицей» ожидаемо не испытал никаких проблем в матче с «Динамо-БНТУ» (8:2) и теперь с нетерпением ждет очного противостояния со «столичным» оппонентом, потому что, похоже, это единственный шанс его догнать.

«Витэн» сыграл вничью с «Лидсельмашем» (1:1) и оказал двойную услугу МАПИДу и «Дорожнику». Эти два клуба благодаря своим победам (МАПИД разгромил БЧ — 8:0, а «Дорожник переиграл «УВД-Динамо» — 4:2) смогли не только приблизиться к «Лидсельмашу», но и «отцепить» от себя самих «энергетиков» (у команд три тура было равное количество баллов). Что касается лидчан, то очередная потеря очков значительно осложняет их положение перед принципиальным выездом в Минск к «Столице» (до второй позиции 3 балла, до первой — 6).

Катастрофой БЧ в матче с МАПИДом (0:8) воспользовался «Борисов-900». Борисовчане дома спокойно обыграли «Аматар» (5:2) и поднялись на стратегически важную седьмую позицию.

Микашевисчкий «Гранит» неожиданно для самого себя спасовал дома перед «Форте». Могилевчане в гостях сумели забить на гол больше (6:5), что позволило им практически выключить «Гранит» из гонки за место в плей-офф (до восьмой позиции 5 очков).

Еще один матч прошел в Светлогорске, где в голевой перестрелке местный ЦКК не устоял под натиском минской «Охраны-Динамо» (3:7). Таким образом, светлогорчане продолжают замыкать турнирную таблицу чемпионата, имея в активе всего три балла.

25-й тур

15 апреля

«АК Южный» 1−3 «Столица»

ЦКК 3−7 «Охрана-Динамо»

«Гранит» 5−6 «Форте»

«Борисов-900» 5−2 «Аматар»

ВРЗ 8−2 «Динамо-БНТУ»

«Дорожник» 4−2 «УВД-Динамо»

17 апреля

МАПИД 8−0 БЧ

«Лидсельмаш» 1−1 «Витэн».