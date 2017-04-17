

Сайдинг — строительный материал, используемый для отделки экстерьера жилых и нежилых строений. Сегодня можно купить сайдинг , сделанный из винила (ПВХ), металла (алюминий, сталь), дерева, фиброцемента, в имитации кирпича, натурального камня и т. д. Это неприхотливый, легкий в монтаже и уходе материал.

Толщина: исходя из потребностей и материала





Если вам необходимо защитить строение от сильного ветра, благоразумнее купить сайдинг из винила. Хорош этот материал и для облицовки деревянных домов. Стандартная толщина панели из ПВХ для качественной обшивки — 0,9–1,5 мм. Опытные отделочники посоветуют вам купить сайдинг толщиной 1,1–1,2 мм, а для цокольной отделки — 3 мм.

Если вас интересуют высокие прочностные, антикоррозийные характеристики и долговечность, купите сайдинг из алюминия или стали. И те, и другие панели легко монтируются, толщина алюминиевых — 0,7–1,0 мм, стальных — 0,8–2,0 мм.

Толщина деревянного вида достигает 22 мм. Минимальная толщина фиброцементного — 7 мм, максимальная, используемая для отделки фасадов — 12 мм.

Как рассчитать необходимое количество сайдинга?





Для расчета вам понадобится:

рулетка;

бумага, карандаш;

калькулятор.

Вам надо посчитать, сколько предстоит купить сайдинга в погонных метрах. Начертите схему строения, отметьте на ней высоту и ширину стен, площадь проемов окон и дверей. Вычисления по определению расчетной площади, которую предстоит обшить сайдингом, делайте по формуле: S = S (стен) – S (проемов дверей и окон).

К полученной цифре прибавьте не меньше десяти процентов на отходы, если предстоит обшивка стен с исключительно прямыми углами. Если ваше строение имеет неправильную геометрическую форму — прибавляйте на отходы 15 %. После того, как проценты на отходы прибавили, разделите то, что получилось, на площадь (обязательно полезную) одной панели. Чтобы узнать, сколько штук реек нужно приобрести, поделите длину всего обшиваемого основания дома на длину одной ламели.

Методы нарезки





Идеальным инструментом для нарезки сайдинга можно назвать только болгарку. Ни лобзик, ни циркулярная электрическая пила не смогут нарезать этот материал так аккуратно, без сколов и зазубрин, как это сможет сделать углошлифовальная машина с тонким (1,5 мм) диском, она же болгарка. Важно установить небольшую скорость резки, чтобы края панелей не оплавились. Чуть похуже, но тоже неплохо, особенно в теплую погоду, режут такой материал ножницы и ножовки по металлу.

Монтаж





Производить обшивку таким материалом необходимо при температур не меньше -10 градусов. Сборка панелей происходит просто: с помощью замков, расположенных сбоку каждой панели. Крепеж: саморезы и гвозди. Желательно использовать алюминиевые или оцинкованные, они долго не ржавеют. Не монтируйте сайдинг слишком прочно, он должен иметь возможность «гулять» при охлаждении и нагреве. Крепежный материал должен входить в обрешетку на 35 мм – не меньше. Между панелью и шляпкой крепежа оставляйте зазор в 1 мм. Так обеспечится сужение и расширение сайдинга (в тепле и холоде), необходимое для сохранения его эксплуатационных характеристик.

Моем сайдинг правильно





Прежде чем купить сайдинг, вы должны знать, как за ним ухаживать. Мыть его можно раствором теплой воды и моющего средства, используемого для мытья посуды. Не следует использовать хлорсодержащие, отбеливающие средства. Также нельзя применять порошкообразные чистящие средства — на обшивке останутся царапины. Смывая мыльный раствор из шланга, направляйте струю сверху вниз на панели, а не наоборот. Не используйте для сильных загрязнений средства, в состав которых входят органические растворители.

Обрешетка: быть или не быть?





Профессионалы советуют сделать обрешетку. Причины три: она позволит выровнять неровные стены и прикрепить к стене утеплитель, а также создать вентилируемый фасад, когда воздух без препятствий поднимается вдоль стены. Наличие обрешетки сокращает потери домом тепла и защищает стены от появления грибка и плесени.

Утеплитель: минеральная вата, эковата или пенопласт — что выбрать?





После того как желание купить сайдинг осуществилось, позаботьтесь о приобретении утеплителя под него. Идеальный вариант - минеральная или эковата. Последняя изготавливается из целлюлозы с добавлением боной кислоты. Она не горит и долго не гниет, обладает хорошей паропроницаемостью, чего не скажешь о пенопласте. Лучшим вариантом станет минеральная или эковата не в рулонах, а в виде плит (полужесткая), тогда не будет проблем с креплением утеплителя к стене.

Металлический сайдинг: свойства, виды, характеристики





Вы можете купить сайдинг из металла трех видов: цинковый, алюминиевый и стальной. Это долговечная, стойкая к резким перепадам температуры обшивка домов. Металл не плесневеет и не гниет. Недостатки: низкая звукоизоляция во время дождя и вероятность появления ржавчины в разрезах и отслоениях полимерного покрытия, которым покрываются все виды металлического сайдинга. Это самая долговечная отделка.

Виниловый сайдинг: можно ли красить?





Можно, но только специальными красками, в состав которых входит смесь акриловых и уретановых смол или латексными красками с уретаном.

Где купить сайдинг в Минске?





В Минске сайдинг предлагают многие строительные магазины, в т. ч. и в виртуальные:

магазин «Игро», ул. Уручкая, 21;

ООО «ГидроПромСтройка», ул. Монтажников, 9;

магазин «Первострой», ул. Уручская, 19

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