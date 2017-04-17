Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси . Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов.

Обсуждение этих документов будет вестись в течение месяца, чтобы учесть все мнения и предложения. После этого главе государства Александру Лукашенко будет представлен уже обновленный вариант.

Как оценивают предложенные изменения представители бизнес-сообщества, а также вопросы, которые на данный момент волнуют руководителей предприятий страны готовы прокомментировать:

председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ;

руководитель компании "Гусаров-групп" Андрей ГУСАРОВ,

совладелец сети кафе "ПиццаМания" Сергей Кашкан,

представитель союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.