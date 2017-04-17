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Либерализация бизнеса по-белорусски: мнение бизнес-сообщества
18.04.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь
Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения
Обсуждение этих документов будет вестись в течение месяца, чтобы учесть все мнения и предложения. После этого главе государства Александру Лукашенко будет представлен уже обновленный вариант.
Как оценивают предложенные изменения представители бизнес-сообщества, а также вопросы, которые на данный момент волнуют руководителей предприятий страны готовы прокомментировать:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В среду, 19 апреля, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами представителей бизнес-сообщества на тему: "Общественное...
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