﻿ Либерализация бизнеса по-белорусски: мнение бизнес-сообщества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Либерализация бизнеса по-белорусски: мнение бизнес-сообщества

18.04.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Национальный правовой интернет-портал опубликовал для общественного обсуждения пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси. Он включает в себя проекты декрета и нескольких указов.

Обсуждение этих документов будет вестись в течение месяца, чтобы учесть все мнения и предложения. После этого главе государства Александру Лукашенко будет представлен уже обновленный вариант.

Как оценивают предложенные изменения представители бизнес-сообщества, а также вопросы, которые на данный момент волнуют руководителей предприятий страны готовы прокомментировать:

  • председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп ГУЛЫЙ;
  • руководитель компании "Гусаров-групп" Андрей ГУСАРОВ,
  • совладелец сети кафе "ПиццаМания" Сергей Кашкан,
  • представитель союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства".

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 19 апреля, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами представителей бизнес-сообщества на тему: "Общественное...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ничья "Лидсельмаша" и "Витэна", неудачи "Гранита" и БЧ в 25-м туре ЧБ по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика