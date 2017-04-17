Активные контакты в очередной раз подчеркивают особый уровень отношений между Беларусью и КНР доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, заявил Александр Лукашенко во вторник, 18 апреля, на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

Делегация китайских парламентариев находится в Беларуси с трехдневным визитом. Накануне прошли переговоры в белорусском парламенте, и состоялось посещение белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень".

"Мы ожидаем, что высокий уровень наших политических отношений подтянет за собой и экономику, прежде всего, Беларуси до тех темпов и тех высот, которых достигли вы", — сказал гостю Лукашенко.

Президент Беларуси предложил провести беседу о некоторых вопросах белорусско-китайских отношений, в частности, о дальнейшем развитии китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"Главное в этом вопросе — привлечение инвесторов. Мы создаем мощную инфраструктуру и предоставляем серьезные преференции. Важно, чтобы все это дало результат в виде прихода высоких технологий, создания экспортно-ориентированных производств, с гарантированным рынком сбыта", — сказал Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил о посещении индустриального парка председателем КНР, во время которого Си Цзиньпин назвал это место "жемчужиной шелкового пути".

По словам Лукашенко, для работы в индустриальном парке надо привлечь для работы самые передовые, мирового уровня компании с экономикой "завтрашнего дня". В противном случае предприятия не смогут конкурировать на европейских рынках, да и на рынках постсоветского пространства. Беларусь и КНР об этом договаривались изначально, и белорусская сторона до сих пор придерживается такой политики и практики, отметил президент.

"Обсуждая эти вопросы в КНР, в Политбюро, в правительстве, в парламенте Китая, я бы вас просил, прежде всего, иметь в виду, что в "Великом камне" должны быть исключительно высокотехнологичные предприятия", — высказал пожелание Лукашенко.

Заявление Александра Лукашенко на встрече с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном слушайте на радио Sputnik Беларусь.