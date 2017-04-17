Викторию Азаренко ждут на командной скамейке, а от сборной — выхода в финал Кубка Федерации. Об этом рассказали глава Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин и министр спорта и туризма Александр Шамко на встрече с теннисистками перед матчем со Швейцарией.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Шакутин — теннисисткам: «Я объявил 2017 год самым успешным в истории белорусского тенниса — не подведите»

Спортивные чиновники посетили тренировку женской сборной по теннису, которая 22 и 23 апреля поспорит со швейцарками за право сыграть в финале Кубка Федерации в свой первый сезон в Мировой группе. Матч пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены».

— Хотелось узнать, в какой психологической форме находятся девушки, — пояснил министр спорта и туризма Александр Шамко. — Остались удовлетворены увиденным. Есть задор, командный дух. Это не пустые слова.

— Знаю, что мы выйдем в финал, — заявил глава теннисной федерации Александр Шакутин. — Посмотрите на наших девочек! Как же в них можно не верить? Рано или поздно мы — женская команда — станем чемпионами мира по теннису.

Сборная Беларуси заявила на матч со Швейцарией Александру Саснович (96-й номер рейтинга WTA в одиночном разряде), Арину Соболенко (125 WTA), Ольгу Говорцову (147 WTA) и Веру Лапко (241 WTA). В этом составе в феврале девушки одолели голландок (4:1).

Говорцова накануне выиграла турнир в Индиан Харбор Бич и просоединится к команде позже. Остальные игроки готовятся к матчу под началом капитана Эдуарда Дуброва.

— Я же объявил этот год самым успешным в истории белорусского тенниса, слышали? — спросил у Лапко и Соболенко Шакутин. — Господин министр не даст соврать, заявил об этом еще прошлым летом. Поэтому не подведите, чтобы потом мне не было стыдно за свои слова. Что будем делать в 2018 году, если 2017-й самый успешный? Добавлять, а как же? Не хотим останавливаться.





Говоря о 18-летних Лапко и Соболенко, Шакутин добавил, что в ближайшее время рассчитывает на их появление в топ-10 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации. Эти слова заставили Веру и Арину рассмеяться.

— Они по-доброму, — заступился за девушек перед Шакутиным Шамко. — Вы такой груз ответственности на них возложили! Им просто деваться некуда.

— Вера и Арина, вы только не подеритесь, когда дойдете до топ-3 и будете бороться за первое место! — продолжить гнуть свою линию Александр Васильевич. — Без драки чтобы это заканчивалось! Одна проиграла, вторая годик первая ракетка мира. Потом поменялись местами.

— Для меня и топ-3 нормально будет! — подыграла руководству Соболенко.

— А помните, Александр Игоревич, как я сказал, что одномоментно в числе десяти лучших теннисистов в одиночном и парном разрядах у мужчин и женщин будет десять белорусов? — обратился к Шамко Шакутин. — А ведь еще недавно спортивные функционеры на это отвечали, что нереально. Брали за основу двадцатилетнюю историю нашего тенниса и говорили, что ничего не получится. Думать так — их право. Мне все равно. Верил в своих девочек и мальчиков — в то, что сегодня-завтра они раскроют свой потенциал и будут достойно представлять белорусскую нацию.

Спустя паузу Александр Шакутин отпустил девушек на корт, приговаривая: «Какие девчонки! Будущее белорусского спорта».





Меж тем капитан команды Эдуард Дубров критично отнесся к появлению на тренировке Александра Шакутина и Александра Шамко.

— Я не знаю, чего они добивались и какой эффект имела их встреча с теннисистками, — сказал Эдуард Владимирович. — Видимо, хотели быть поближе к спортсменам. Видеть ситуацию, руководить ей и воздействовать. Правда, из-за того, что пришла очень большая делегация, тренировочного процесса, считаю, не было — только хождение по корту в цивильной форме. Туда-сюда. Отрыв от производства. Так немножко не делается. Процесс становится неуправляемым, а эффект — отрицательный. Теннис — такой вид спорта, который требует постоянной концентрации. Решили перейти на отработку подачи, чтобы с пользой использовать время.

Азаренко ждут на командной скамейке в матче со Швейцарией

Пробиться в четверку сильнейших женских команд мира белорускам удалось при участии экс-первой ракетки Виктории Азаренко, которая в 2015 и 2016 годах помогла выиграть у Болгарии, Великобритании, Японии и России. После рождения сына в декабре 2016 года Азаренко готовится вернуться в тур и сейчас тренируется в Минске.

— Обсуждали с Викой то, где она будет во время матча со Швейцарией, — рассказал Александр Шакутин. — Спросил ее: «Ты будешь сидеть на виповской трибуне или с командой?» — «Я хочу быть вместе с командой», — ответила она. Вика — звезда, у нее хороший имидж в теннисном мире и в белорусском спорте. Каждое ее слово улавливается другими девочками. Думаю, и самой Вике приятнее быть в команде, а не вне ее.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я пригласил Вику, — уточнил Эдуард Дубров. — Ее присутствие на командной скамейке и поддержка — огромный плюс для других девчонок. Сделали для Вики аккредитацию, чтобы она могла к нам присоединиться. Где уже она захочет сидеть, решит сама. Но лучше бы с нами.

Отметим, что капитан команды Швейцарии Хайнц Гюнтхардт вызвал на матч с Беларусью Тимеа Бачински (22-й номер рейтинга WTA в одиночном разряде), Викторию Голубич (54 WTA), Белинду Бенчич (129 WTA) и Мартину Хингис (8-й номер WTA в парном разряде). На предыдущей стадии Кубка Федерации швейцарки обыграли француженок (4:1). Для подопечных Гюнтхардта это второй выход в полуфинал соревнований за два года.

Ранее команды Беларуси и Швейцарии трижды встречались в Кубке Федерации. В 1995 году силами Татьяны Игнатьевой и Натальи Зверевой верх взяли белоруски. В 2003 и 2012 годах сильнее были швейцарки.

В другом полуфинале нынешнего розыгрыша Кубка Федерации чешские теннисистки сыграют в гостях у команды Соединенных Штатов. Чешки являются действующими победительницами Кубка Федерации. У американок сестры Винус и Серена Уильямс не заявлены.