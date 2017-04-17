Освидетельствование водителя, который сбил двух пешеходов в Крупском районе, показало 3,6 промилле. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла вечером 11 апреля вблизи деревни Гумны. 51-летний водитель Skoda Octavia ехал по трассе Ухвалы — Гумны и на 8-м километре дороги совершил наезд на 35-летнего мужчину и 42-летнюю женщину, которые шли в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений умер в машине скорой помощи при доставлении в больницу. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали.



Фото: Следственный комитет

— Проведенными следственными действиями, в том числе результатами следственного эксперимента, установлено, что водитель имел реальную возможность заблаговременно наблюдать двигавшихся впереди по ходу его движения у края дороги пешеходов, — рассказали в СК. — Водитель потерял контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства в силу нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Освидетельствование водителя показало 3,6 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, в прошлом году он уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.



Фото: Следственный комитет

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.