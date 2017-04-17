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Водитель, совершивший смертельную аварию в Крупском районе, был сильно пьян - 3,6 промилле
Освидетельствование водителя, который сбил двух пешеходов в Крупском районе, показало 3,6 промилле. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Напомним,
— Проведенными следственными действиями, в том числе результатами следственного эксперимента, установлено, что водитель имел реальную возможность заблаговременно наблюдать двигавшихся впереди по ходу его движения у края дороги пешеходов, — рассказали в СК. — Водитель потерял контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства в силу нахождения за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Освидетельствование водителя показало 3,6 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Кроме того, в прошлом году он уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.
Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь. Он заключен под стражу.
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