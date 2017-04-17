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Болельщика убили во время матча чемпионата Аргентины по футболу

18.04.2017 14:20 — Разное | Tut.by  
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Болельщик аргентинского клуба «Бельграно» Эмануэль Бальбо скончался в больнице города Кордова после того, как был сброшен с трибуны стадиона в ходе матча 20-го тура чемпионата страны по футболу с «Тальересом» (1:1).

Как сообщает издание AS, Бальбо, убегая от драки, попытался перелезть через перила, чтобы спрыгнуть с трибуны, однако в этот момент несколько человек ударили его, и он сорвался вниз.

Видео: Fútbol Peruano

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Пострадавший получил травму головы и скончался в больнице, несмотря на своевременно оказанную помощь.

По одной из версий, поклонники «Бельграно» преследовали своего коллегу из-за татуировки «Тальереса».

Однако отец погибшего заявил, что сын стал жертвой давней вражды. Пять лет назад эти же люди убили другого его сына. Эмануэль пришел на стадион и узнал одного из убийц, а тот подговорил других фанатов, сказав, что Бальбо — фанат «Тальереса».

Прокуратура квалифицировала смерть Бальбо как убийство с отягчающими обстоятельствами. На основании видеозаписи трагедии задержаны пятеро подозреваемых. Фигурантам может грозить от 10 до 34 лет тюрьмы.

В 2014 году во время матча с клубом «Дефенса и Хустисия» другой болельщик «Бельграно» по имени Карлос Фернандес погиб, выпав с 25-метровой трибуны в ходе празднований забитого гола.

 
 
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Болельщик аргентинского клуба "Бельграно" Эмануэль Бальбо скончался в больнице города Кордова после того, как был сброшен с трибуны стадиона в ходе матча 20-го тура...

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