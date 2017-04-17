Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо посетит Беларусь 18-20 апреля.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в МИД, на время визита намечен ряд встреч высокого уровня, а также участие Лассина Зербо в круглом столе, организуемом Министерством иностранных дел, под названием «Время завершить то, что началось 20 лет назад. ДВЗЯИ как инструмент укрепления доверия в области нераспространения и разоружения».

Во время встречи состоится обмен мнениями по приоритетам организации на будущее и мерам по упрочнению международного режима ядерного нераспространения. Планируется, что в мероприятии примет участие один из членов «группы мудрецов» ООН Ангела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника Генерального секретаря ООН - высокого представителя по вопросам разоружения.

В программу пребывания Лассина Зербо включены посещение Национального центра данных ПК ОДВЗЯИ Министерства по чрезвычайным ситуациям и выступление с лекцией перед студентами БГУ.