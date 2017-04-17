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В апреле в Минске состоится обсуждение по вопросам ядерного нераспространения
18.04.2017 14:45 — Разное | Ежедневник
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо посетит Беларусь 18-20 апреля.
Как сообщает
Во время встречи состоится обмен мнениями по приоритетам организации на будущее и мерам по упрочнению международного режима ядерного нераспространения. Планируется, что в мероприятии примет участие один из членов «группы мудрецов» ООН Ангела Кейн, которая в свое время занимала пост помощника Генерального секретаря ООН - высокого представителя по вопросам разоружения.
В программу пребывания Лассина Зербо включены посещение Национального центра данных ПК ОДВЗЯИ Министерства по чрезвычайным ситуациям и выступление с лекцией перед студентами БГУ.
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Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо посетит Беларусь 18-20...
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