Пакет документов по либерализации бизнеса и предпринимательства вынесен на общественное обсуждение. Некоторые нормы декрета и указов предусматривают послабления для предприятий общепита в части торговли спиртным.

Между тем, осенью прошлого года министерство внутренних дел пообещало внести в правительство проект указа, направленный на ужесточение оборота алкоголя в стране. Тогда проект указа вызвал неоднозначное отношение у представителей торговли и критику в обществе. Судьба проекта на данный момент не известна.

Sputnik анализирует, действительно ли с принятием пакета документов по раскрепощению деловой инициативы в стране будет либерализован алкогольный рынок.

Принеси и пей

Как пояснил, представляя основные новации пакета документов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович , теперь кафе и рестораны будут решать сами, имеет ли посетитель право принести в заведение собственное спиртное и распить его там.

"Например, не надо будет согласовывать время работы заведений, только как круглосуточным заведениям. Не надо будет согласовывать меню, рецептуры, теперь кафе будут решать сами, можно ли приносить свой алкоголь — это был больной вопрос. Не надо будет больше регистрировать рекламные игры и согласовывать наружную рекламу", — привел пример Колтович.

Помимо этого, в документах есть нормы о том, что предприятия получают право изготавливать и реализовывать алкогольные напитки крепостью более 7% путем смешения алкогольных напитков с иными пищевыми продуктами и (или) с применением других технологических процессов (настаивание, брожение и другие). Другими словами, речь идет о возможности организовать производство настоек, ликеров и т.д. по народным рецептам.

Также кафе и рестораны получат право самостоятельно определять наценку на белорусские алкогольные напитки крепостью выше 28%.

Рестораторы не очень рады

Между тем, как сообщили в беседе со Sputnik представители ресторанного бизнеса, возможность посетителям приносить в заведение собственный алкоголь и распивать его на месте приведет к сокращению выручки кафе и ресторанов.

"Несмотря на то, что наценки на алкоголь были снижены, эта группа по-прежнему для большинства заведений, которые работают в вечернее и ночное время, остается основной, на которой делается выручка", — заметили рестораторы.

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В то же время они обратили внимание на российский опыт. Там некоторые кафе и рестораны также разрешают посетителям приносить спиртное с собой, однако предупреждают, что, например, "посетитель может открыть и распить в заведении любую бутылку вина за плату в 300 рублей". Обычно такое правило прописано в меню заведения.

Большинство посетителей это устраивает, а заведения не несут прямых убытков от того, что посетители приносят спиртное с собой, отказываясь, таким образом, от его приобретения в кафе или ресторане.

МВД беспокоит теневой оборот

Некоторое время назад в Беларуси были введены ограничения на торговлю спиртным в вечернее время. Во всех регионах страны и в Минске решением местных властей был введен запрет на продажу алкоголя — от пива и слабоалкогольных напитков до водки, горьких настоек и коньяков — с 22:00 до 9:00.

Однако запрет просуществовал недолго. Производители алкоголя, и без того введенные в убытки из-за кризиса неплатежей в торговле, ощутили снижение объемов реализации продукции. Государство, в свою очередь, остро почувствовало снижение поступления акцизов в бюджет.

После совещания у президента все регионы ограничения отменили.

Единственный, кто остался недоволен этим решением — это министерство внутренних дел.

Правоохранители продолжали говорить о том, что в стране каждое четвертое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, с ограничением времени продажи алкоголя удалось бы снизить преступность.

Кроме того, МВД по-прежнему беспокоит теневой оборот алкоголя и проблема его нелегального рынка.

Что с проектом указа?

Настаивая на своей точке зрения, осенью прошлого года МВД пообещало внести до 1 ноября в правительство проект указа, который оговаривает некоторые вопросы розничной торговли спиртным, слабоалкогольными напитками и пивом .



© Sputnik / Виктор Толочко Торговые сети против ограничений продажи алкоголя, МВД настаивает

В проекте указа, о котором тогда широко говорили правоохранители, время продажи спиртного устанавливалось строго с 9:-- до 22:00.

Также устанавливался запрет на торговлю алкоголем в магазинах, которые не имеют обособленных товарных отделов. При этом предполагалось, что этот запрет будет касаться только магазинов, чья площадь составляет 400 квадратных метров и более. Тогда в МВД пообещали, что указ будет устраивать всех.

Комментируя проект указа, в МВД отмечали, что видят понимание и помощь со стороны государственных органов, в том числе со стороны МАРТ. Там подчеркивали, что предлагаемые ограничения никак не повлияют на работу торговых сетей, хотя и признавали, что их доходы в этом случае снизятся. Также планировалось, что новые нормы и правила будут едиными для всех регионов страны. При этом в МВД подчеркивали, что ведомство не является сторонником "сухого закона" и не хочет "рубить с плеча".

Белорусский ритейл воспринял проект указа "в штыки" и подчеркнул, что это может привести к закрытию магазинов формата "у дома" и росту нелегального оборота спиртного. Представители торговли также отмечали, что ограничение продажи спиртного по времени подтолкнет граждан к тому, чтобы искать алкоголь на теневом рынке.

До настоящего времени так и не известно, сдержало ли МВД свое обещание и внесло ли в правительство этот документ.