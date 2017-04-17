8 апреля свою грамотность в Минске проверяли сразу на 8 площадках. В Медуниверситете накануне подготовили дополнительную аудиторию — так много оказалось желающих написать диктант. Итогом стали 540 работ. Организаторы заявляют о рекордном количестве отличников. Среди "диктаторов", а именно так традиционно называют тех, кто читает текст для участников, отметились певец Георгий Колдун, интеллектуал Алесь Мухин, тележурналист Игорь Позняк, писатель Игорь Поляков и другие известные персоны.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. Проверить свои знания в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Зачем люди участвуют в "Тотальном диктанте", как выбирают автора текста и "диктаторов", какой процент работ в этом году написали на "отлично" и как привить моду на грамотность расскажут:

координатор "Тотального диктанта" в Минске Инна ХОЗЕЕВА;

руководитель Экспертного совета в Минске Татьяна ИГНАТОВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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