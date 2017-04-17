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Итоги "Тотального диктанта - 2017" подведут в среду
18.04.2017 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
8 апреля
© Sputnik / Виктор Толочко
Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд "Тотальный диктант" (Новосибирск). Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции пишет известный писатель. Проверить свои знания в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Зачем люди участвуют в "Тотальном диктанте", как выбирают автора текста и "диктаторов", какой процент работ в этом году написали на "отлично" и как привить моду на грамотность расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 19 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.
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В среду, 19 апреля, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь подведут итоги "Тотального диктанта - 2017", пройдет награждение победителей и пресс-конференция...
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