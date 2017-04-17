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Илья Ивашко пробился в 1/8 финала турнира в Китае

18.04.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
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Белорус Илья Ивашко (179-й номер мирового рейтинга) успешно начал выступление на теннисном турнире в китайском Циндао (призовой фонд - $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Сегодня в первом поединке Илья Ивашко переиграл китайского теннисиста Чжана Цзэ (203-й номер рейтинга АТР) - 4:6, 6:1, 6:2. Теперь в матче 1/8 финала Илья Ивашко встретится с сербским теннисистом Янко Типсаревичем (89).

Еще один белорус Александр Бурый не смог пройти в основную сетку одиночного разряда, уступив в третьем круге квалификации представителю Канады Феликсу Огер-Альяссиму - 2:6, 2:6.

Сегодня Александр Бурый и украинец Денис Молчанов в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Андрес Майс / Оскар Отте.

На турнире в Монако (призовой фонд - 4,2 млн евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэл Нестор не сумели выйти в четвертьфинал, проиграв итальянско-швейцарскому тандему Фабио Фоньини / Стэн Вавринка - 4:6, 6:7 (2:7).

 
 
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Белорус Илья Ивашко (179-й номер мирового рейтинга) успешно начал выступление на теннисном турнире в китайском Циндао (призовой фонд - $125 тыс.).

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