Белорус Илья Ивашко (179-й номер мирового рейтинга) успешно начал выступление на теннисном турнире в китайском Циндао (призовой фонд - $125 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Илья Ивашко. Фото: tennis.by

Сегодня в первом поединке Илья Ивашко переиграл китайского теннисиста Чжана Цзэ (203-й номер рейтинга АТР) - 4:6, 6:1, 6:2. Теперь в матче 1/8 финала Илья Ивашко встретится с сербским теннисистом Янко Типсаревичем (89).

Еще один белорус Александр Бурый не смог пройти в основную сетку одиночного разряда, уступив в третьем круге квалификации представителю Канады Феликсу Огер-Альяссиму - 2:6, 2:6.

Сегодня Александр Бурый и украинец Денис Молчанов в первом матче парного разряда сыграют с немецким дуэтом Андрес Майс / Оскар Отте.

На турнире в Монако (призовой фонд - 4,2 млн евро) белорус Максим Мирный и канадец Даниэл Нестор не сумели выйти в четвертьфинал, проиграв итальянско-швейцарскому тандему Фабио Фоньини / Стэн Вавринка - 4:6, 6:7 (2:7).