Связка "мотор — трансмиссия" работает едва ли не идеально, особенно если перевести автомобиль в спортивный режим. Моментальные отклики на газ, острый руль и непоколебимость в поворотах любой крутизны. А сзади сидит четырехлетний сын и кричит: «Класс!». Мы едем на купе или семейном хэтчбеке?





С точки зрения автомобильной науки Audi A5 Sportback должен именоваться лифтбеком. Кузов с пятью дверями и покатой задней частью, как у хэтчбека, но с выступающим «хвостиком» багажника, как у седана. Но ведь это Audi. Поэтому — Sportback. C намеком на то, что практичность практичностью, но спорт никто не отменял.



Несомненный атрибут спорт-купе — безрамочные стекла дверей

Мечта перфекциониста

Дьявол кроется в деталях и мелочах. С этой точки зрения Audi A5 Sportback — сущий дьявол. Даже во внешности. Нет, автомобиль не агрессивен. Он проработан в каждой детали. Пропорции, линии кузова таковы, что нет ни единого повода предъявить претензии. Но это справедливо только для тех, кто принимает фирменный стиль марки. Кому-то он может показаться слегка сухим и невыразительным. Но как бы там ни было, Audi A5 формирует цельный и сбалансированный образ.



Качество материалов просто отменное, как и эргономика

Не будем лукавить — никаких изменений в интерьере по сравнению с «базовой основой» — Audi A4 — здесь нет. Оригинальности добавляет лишь пакет «S-Line»: спортивное рулевое колесо, алюминиевые накладки на педалях и великолепные кресла. Посадка за рулем такая, словно автомобиль сшит по индивидуальному заказу с учетом всех особенностей фигуры. На меня автомобиль лег идеально. Нигде не жмет, не болтается.

Каждая деталь салона — маленький рай перфекциониста. Будь то клавиши управления системой MMI или рукоятки климат-контроля — все работает идеально точно. Усилия, фиксации выверены до микрометра. Надо быть большим занудой, чтобы найти недостатки на месте водителя.

Чудеса практичности? Нет





Для чего в Audi решили превратить спорт-купе в лифтбек? Чтобы получить в покупатели тех, кому в классическом купе не хватает двух дополнительных дверей. И что из этого получилось? Только то, что теперь, подбирая друзей у дороги, не придется вылезать из-за руля, чтобы пропустить их на задний ряд сидений. Посадку назад не назовешь удобной. Проем узкий и низкий, приходится принимать неестественную позу.

Усевшись внутри, я понял, что и посадка далека от той, что предлагает седан, и близка к обычному купе. Покатый потолок не предполагает большого запаса пространства над головой, места для ног хватает впритык. Но это в том случае, если сидеть «сам за собой» с ростом более 180 сантиметров. С менее рослыми пассажирами проще и просторнее. Но вертикально поставленная спинка заднего дивана тоже не располагает к расслабленному времяпрепровождению. А высоченный центральный тоннель не предполагает наличие третьего пассажира сзади.







А вот багажник — гимн практичности. Skoda Octavia когда-нибудь видели? То же самое. Разве что погрузочная высота великовата. Даже в обычном состоянии его объем — 480 литров. Это под заднюю полку. Если сложить спинки задних сидений, то можно убедить тещу в том, что вы не бестолковый пижон, а человек практичный. Пятая дверь оснащена электроприводом (для автомобиля предыдущего поколения эта опция была недоступна).

Но я все равно чувствовал себя несколько странно, закидывая в багажник коляску и прилаживая на заднем ряду детское кресло. Все это влезло, и даже осталось бы место для велосипеда. Но не вяжется у меня образ этого псевдокупе с семейными хлопотами.

Драйв без послевкусия





Под капотом у тестового автомобиля — двухлитровый бензиновый агрегат с турбонаддувом, выдающий 249 лошадиных сил. В паре с ним трудятся семиступенчатая роботизированная коробка передач и фирменная полноприводная трансмиссия quattro с межосевым дифференциалом Torsen. Который, между прочим, 60% тяги передает на задние колеса. Пошалим?





Можно. Система стабилизации полностью отключатся, а система Drive Select позволяет выбирать между несколькими режимами движения. Правда, подвеска здесь хоть и спортивная, более жесткая и низкая, но все же пассивная, с обычными амортизаторами. Поэтому изменить можно только остроту рулевого управления, отклики на педаль газа и алгоритм работы коробки передач.

Не скажу, что поведение автомобиля кардинально меняется в зависимости от выбранного режима. Все на уровне нюансов. Тонкие ценители поймут, остальные — поставят режим «авто» и забудут навсегда о Drive Select. И без всех этих электронных «приправ» едет Audi A5 Sportback отлично. Великолепно. Правда, на сухом асфальте свалить в управляемый занос полноприводное купе сложно. Слишком велика должна быть скорость, чтобы делать это не на гоночном треке. На траектории автомобиль держится, как чиновник за насиженное место, то есть цепляется до последнего.



Если нет серпантинов, наслаждайтесь динамкой на прямых дорогах. 6 секунд до «сотни» — это быстро

В Беларуси нет серпантинов, на которых бы драйверский характер Audi A5 Sportback раскрылся в полной красе. Но и для автобанных «полетов» автомобиль приспособлен идеально. На прямой — не шелохнется. В пологих дугах поворотов на руле появляется информативное усилие. И только стыки асфальта не дают забыть, по дорогам какой страны ты едешь. Подвеска S-Line вообще на любителя. Придает остроты управляемости, но отнимает в комфорте. А еще меня лично смутил шум от катящихся шин. Он проникает в салон больше того уровня, которого ожидаешь от Audi.

Но вот потом… Выходишь из машины, отдаешь ключ дилеру и понимаешь, что в душе ничего не осталось. Нет эмоционального послевкусия. Пока едешь — кайфуешь. Вышел — забыл. Очень правильный автомобиль. Слишком правильный.

А судьи кто?

Вдоволь насладившись спуртами до «сотни» за 6 секунд, можно расслабиться и поездить в спокойном режиме. Audi A5 Sportback это позволяет. S-Tronic неспешно перебирает свои семь передач, двигатель едва слышно бормочет что-то под капотом. А я задаюсь извечным вопросом: «А покупатели кто?».

Теоретически обрисовать круг потенциальных клиентов несложно. Молодые, стильные. Которым седан кажется слишком скучным, а купе — слишком непрактичным. А тут — драйверский характер в сочетании с пятью дверями и большим удобным багажником. Только много ли таких наберется при цене 33 тысячи евро за версию с передним приводом? А если 249 сил и полный привод — готовьте 38 тысяч евро. Нишевый получается автомобиль.

Нам запомнилось



Все клавиши управления MMI удачно сгруппированы



Задние пассажиры могут открыть стекло едва больше чем наполовину



Светодиодные фары и выглядят эффектно и светят эффективно

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Audi A5 Sportback

Рабочий объем, см3 1984

Максимальная мощность, л. с. 249

Максимальный крутящий момент, Нм 370

Максимальная скорость, км/ч 250

Разгон с 0 до 100 км/с, с 6

Расход топлива, л/100 км городской 7,4

средний 5,9

Длина, мм 4733

Ширина, мм 1843

Высота, мм 1386

Колесная база, мм 2824