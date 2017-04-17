Против результатов референдума вышли около тысячи человек в районе Бешикташ Стамбула. Еще две тысячи участвовали в акции протеста в Кадыкее — азиатской части города.



© AFP/ OZAN KOSE Лукашенко поздравил Эрдогана с успешным референдумом

Референдум о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. Согласно предварительным итогам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом страны и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно пакету изменений в 18 статей конституции Турции, президент становится главой государственной системы. Его наделят полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра собираются упразднить. А решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будет определяться в соответствии с указами президента.