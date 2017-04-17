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Стамбульцы, недовольные результатами референдума, вышли с протестами
18.04.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Против результатов референдума вышли около тысячи человек в районе Бешикташ Стамбула. Еще две тысячи участвовали в акции протеста в Кадыкее — азиатской части города.
© AFP/ OZAN KOSE
Референдум о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. Согласно предварительным итогам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом страны и подписаны президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Согласно пакету изменений в 18 статей конституции Турции, президент становится главой государственной системы. Его наделят полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра собираются упразднить. А решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будет определяться в соответствии с указами президента.
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Тысячи человек в Стамбуле вышли на марш против итогов воскресного конституционного референдума в Турции. Смотрите на видео, как протестовали стамбульцы.
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