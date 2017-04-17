Инцидент, который попал в объектив видеорегистратора, произошел на минувшей неделе в российском городе Кемерово. Переходивший проезжую часть мужчина увидел, что светофор для пешеходов развернут в сторону водителей, и его сигнала не видно с тротуара.

Мужчина взял один из фрагментов доски, который, судя по видео, подпирал столб, на котором был закреплен светофор, и дотянулся до мигавшего указателя. Сигнал светофора сменился на красный, однако после этого столб рухнул на дорогу.

Пользователи соцсетей отмечают, что на следующий день ремонтная бригада вернула упавший светофор на место, и теперь он функционирует в обычном режиме.