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"Починил": видео ремонта светофора набирает популярность в соцсетях

18.04.2017 15:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент, который попал в объектив видеорегистратора, произошел на минувшей неделе в российском городе Кемерово. Переходивший проезжую часть мужчина увидел, что светофор для пешеходов развернут в сторону водителей, и его сигнала не видно с тротуара.

Мужчина взял один из фрагментов доски, который, судя по видео, подпирал столб, на котором был закреплен светофор, и дотянулся до мигавшего указателя. Сигнал светофора сменился на красный, однако после этого столб рухнул на дорогу.

Пользователи соцсетей отмечают, что на следующий день ремонтная бригада вернула упавший светофор на место, и теперь он функционирует в обычном режиме.

 
 
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Кадры, на которых мужчина попытался отремонтировать светофор, массово репостят пользователи соцсетей. Смотрите на видео, как "чинили" светофор и что из этого вышло.

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