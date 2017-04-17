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"Завоеватель F-313": Иран показал свой истребитель пятого поколения

18.04.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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Иранские военные показали на Дне Армии прототип стелс-истребителя пятого поколения Qaher F-313, сообщает The Aviationist. Бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди рассказал, что истребитель будет невидим для систем противовоздушной обороны.


Фото: Defence.pk

Qaher F-313 («Завоеватель» в переводе) оснащен двумя двигателями иранского производства, возможно, это модифицированные турбореактивные J-85s. Внешне самолет кажется небольшим — гораздо меньше действующих истребителей западных стран.

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Обращают внимание странная форма крыла и носовая часть «Завоевателя», которая слишком мала, чтобы разместить полноценную радиолокационную станцию.

Во время демонстрации самолет только проехал по взлетной полосе, но взлетать не стал. Эксперты портала The Aviationist выразили сомнения, что самолет вообще может летать.

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Во время демонстрации самолет только проехал по взлетной полосе, но взлетать не стал.

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