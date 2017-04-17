Иранские военные показали на Дне Армии прототип стелс-истребителя пятого поколения Qaher F-313, сообщает The Aviationist. Бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди рассказал , что истребитель будет невидим для систем противовоздушной обороны.



Фото: Defence.pk

Qaher F-313 («Завоеватель» в переводе) оснащен двумя двигателями иранского производства, возможно, это модифицированные турбореактивные J-85s. Внешне самолет кажется небольшим — гораздо меньше действующих истребителей западных стран.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь!

Обращают внимание странная форма крыла и носовая часть «Завоевателя», которая слишком мала, чтобы разместить полноценную радиолокационную станцию.

Во время демонстрации самолет только проехал по взлетной полосе, но взлетать не стал. Эксперты портала The Aviationist выразили сомнения, что самолет вообще может летать.

Читайте также: Россия приступила к созданию бомбардировщика пятого поколения ПАК ДА