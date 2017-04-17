Новым старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону предложено стать Василию Большакову. Ранее работавшие с командой Александр Сыман и Сергей Нечкасов покинули сборную.



Александр Сыман и Федор Свобода. Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Как сообщает « Биатлон Онлайн », такое решение было принято на республиканском тренерском совете.

Коллегией министерства спорта выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант.

В национальную команду было предложено 6 женщин и 7 мужчин. Окончательный состав будет сформирован во время аттестации национальной команды.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.

Данный список был сформирован исходя из предложений старших тренеров Федора Свободы и Александра Сымана на основании выступлений по ходу сезона, также учитывалось углубленное медицинское обследование, которое проводилось по окончании сезона.

Дмитрий Абашев не вошел в данный список по решению руководителя Белорусской федерации биатлона, так как проигнорировал медицинское обследование. Из состава команды выведена Мария Панфилова.

Что касается подготовки молодежи, то было предложено сделать 4 команды: две молодежные (женская и мужская) и две юношеские. В молодежной команде будут тренироваться юниоры и те, кто не вошел в состав национальной команды. Это переходная группа и для них главный старт — это чемпионат Европы. Тренерами в данных командах будут: Сергей Соколовский, Сергей Дашкевич и Владимир Аленишко.