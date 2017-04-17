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У мужской сборной Беларуси по биатлону сменится старший тренер
Новым старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону предложено стать Василию Большакову. Ранее работавшие с командой Александр Сыман и Сергей Нечкасов покинули сборную.
Как сообщает «
Коллегией министерства спорта выступление мужской команды было признано неудовлетворительным, женской — удовлетворительным. Старшим тренером женской команды остается Федор Свобода. Альфред Эдер — тренер-консультант.
В национальную команду было предложено 6 женщин и 7 мужчин. Окончательный состав будет сформирован во время аттестации национальной команды.
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева и Дарья Юркевич.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко и Антон Смольский.
Данный список был сформирован исходя из предложений старших тренеров Федора Свободы и Александра Сымана на основании выступлений по ходу сезона, также учитывалось углубленное медицинское обследование, которое проводилось по окончании сезона.
Дмитрий Абашев не вошел в данный список по решению руководителя Белорусской федерации биатлона, так как проигнорировал медицинское обследование. Из состава команды выведена Мария Панфилова.
Что касается подготовки молодежи, то было предложено сделать 4 команды: две молодежные (женская и мужская) и две юношеские. В молодежной команде будут тренироваться юниоры и те, кто не вошел в состав национальной команды. Это переходная группа и для них главный старт — это чемпионат Европы. Тренерами в данных командах будут: Сергей Соколовский, Сергей Дашкевич и Владимир Аленишко.
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Новым старшим тренером мужской сборной Беларуси по биатлону предложено стать Василию Большакову. Ранее работавшие с командой Александр Сыман и Сергей Нечкасов...
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