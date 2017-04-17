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Институт плодоводства: урожай яблок в этом году будет плохой
18.04.2017 16:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 апр — Sputnik. Урожая плодовых деревьев в этом году будет плохим из-за резких перепадов температуры воздуха прошлой осенью и зимой, рассказали Sputnik во вторник в Институте плодоводства Беларуси.
Холодная и дождливая погода установилась в Беларуси: местами по республике случались ночные заморозки. Многие белорусы из-за таких изменений задались вопросом: не пострадают ли их сады из-за холодов? За ответом на этот вопрос Sputnik обратился к старшему научному сотруднику отдела селекции плодовых культур РУП "Институт плодоводства" кандидату сельскохозяйственных наук Ирине Леонович.
"Ущерб плодовым деревьям погода нанесла еще осенью — когда были неожиданные заморозки и резкие перепады температур. Тогда деревья еще не успели перейти на "зимний" режим и были во многом повреждены", — рассказала Sputnik ученый.
Собеседник агентства отметила: дальнейшие резкие перепады температуры зимой и осенью также были вредны для плодовых деревьев. Если же сейчас плодовые уже цветут в южных районах республики — это не значит, что урожай яблок будет.
"Если сейчас цветут деревья, скажем, в Брестской и Гродненской областях, то падение ночью температуры до —3 градусов — это гибель пестиков. Потом, соответственно, не будет урожая", — отметила Леонович.
Как отметила специалист, урожай в этом году будет плохой у плодовых деревьев — именно из-за отмерзших пестиков.
"Спасать" свои деревья уже поздно — они уже повреждены, у них разрушена внутренняя система и в цветах нет пестиков. Да и панацеи здесь никакой нет, все зависит от погоды", — дала неутешительный прогноз эксперт Института плодоводства.
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По словам специалистов, плодовые деревья серьезно пострадали еще от осенних заморозков.
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