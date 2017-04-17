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Крупный ледник в Гренландии треснул посередине
Ученые обнаружили большую трещину на леднике Петермана в Грендандии. Сообщение об этом
Размеры ледника Петермана — примерно 70 на 15 километров. Трещина обнаружилась примерно посередине. Трещины — нередкое явление для ледников, однако обычно они проходят по краям.
Голландский ученый Стеф Лермитт сравнил спутниковые снимки за несколько месяцев и установил, что трещина появилась еще в июле 2016 года, однако ее никто не заметил. По его просьбе исследователи NASA изменили маршрут одной из своих экспедиций и подтвердили существование трещины.
Без дополнительных исследований ученые не могут с уверенностью сказать, почему образовалась трещина. Однако ее появление указывает на то, что от ледника может отколоться большой айсберг. За последние десять лет это происходило уже дважды — в 2010 и в 2012 годах.
«Трещина выше по течению, которая появилась после двух других крупных разломов — чрезвычайно необычное, если не беспрецедентное сочетание», — рассказал
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Однако ее появление указывает на то, что от ледника может отколоться большой айсберг.
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