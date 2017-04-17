Ученые обнаружили большую трещину на леднике Петермана в Грендандии. Сообщение об этом появилось в Facebook-аккаунте миссии Operation IceBridge, которую проводит NASA.



Изображение: NASA Operation IceBridge / facebook.com

Размеры ледника Петермана — примерно 70 на 15 километров. Трещина обнаружилась примерно посередине. Трещины — нередкое явление для ледников, однако обычно они проходят по краям.

Голландский ученый Стеф Лермитт сравнил спутниковые снимки за несколько месяцев и установил, что трещина появилась еще в июле 2016 года, однако ее никто не заметил. По его просьбе исследователи NASA изменили маршрут одной из своих экспедиций и подтвердили существование трещины.



Изображение: NASA Operation IceBridge / facebook.com



Изображение: NASA Operation IceBridge / facebook.com

Без дополнительных исследований ученые не могут с уверенностью сказать, почему образовалась трещина. Однако ее появление указывает на то, что от ледника может отколоться большой айсберг. За последние десять лет это происходило уже дважды — в 2010 и в 2012 годах.

«Трещина выше по течению, которая появилась после двух других крупных разломов — чрезвычайно необычное, если не беспрецедентное сочетание», — рассказал CNN сотрудник экспедиции NASA Джо МакГрегор (Joe MacGregor).